Dahme-Spreewald

Wer in diesem Jahr bei Temperaturen von bis zu 37 Grad noch nicht den Sprung ins Wasser wagte, hat eines: etwas versäumt! Zumal die Region rund um Königs Wusterhausen mit ihren über 70 Seen glänzende Möglichkeiten dazu bietet. Neben all den lauschigen Badebuchten für FKK-Fans, Verliebte oder einfach nur die Einsamkeit Suchende hat sich die MAZ an fünf Badestellen von Zeesen über Wolzig bis Köthen umgeschaut. Eintritt wird nirgendwo auch nur ein Cent verlangt, einen Rettungsschwimmer sucht man allerdings auch vergeblich.

„Wir lieben unsere Badestelle“, schwärmt die Pätzerin Isabel Pöggel. Sie sei mit ihren Spielmöglichkeiten, dem sehr flachen Einstieg in den See einer der Hauptgründe gewesen, weshalb die Familie mit den beiden Töchtern überhaupt nach Pätz gezogen sei. Ähnlich beurteilen dies auch ihre Freundinnen Steffi Dobberstein und Sabrina Kahlow. Für Badegäste, die beim Sprung in das kühle Nass möglichst unbeobachtet sein möchten, ist diese Badestelle allerdings nichts. Sie ist Doreen Schoffelke zufolge, die seit fünf Jahren den dortigen Kiosk betreibt, bei schönem Wetter immer gut besucht. Ein Anwohner schimpft, dass an den Wochenenden bei der Anfahrt teilweise schon chaotische Zustände herrschten. Trotz des großen Parkplatzes werde dann oft die ganze Straße zugeparkt. Wer kann, sollte daher auf das Rad umsteigen. Empfehlenswert ist der herrliche Radweg, der von der B 246 in Bestensee am See entlang direkt bis zur Badestelle führt. Aktuell sind Fahrradständer allerdings noch Mangelware. Wer möchte, kann sich hier stundenweise für Aqua Stand up auch ein Paddle Board ausleihen.

„Die Gäste sind wie immer“

Hat Corona die Badegäste verändert? Doreen Schoffelke beantwortet dies mit Nein. „Die Gäste sind wie immer. Die vom Bestenseer Bürgermeister aufgestellten klaren Regeln für den Badestrand werden fast ausnahmslos eingehalten“, sagt die Kiosk-Betreiberin. FKK, offenes Feuer sowie das Aufstellen von Zelten und Wohnwagen sind untersagt. Auch Tiere dürfen nicht mitgebracht werden. Aber dies ist nicht schlimm, weil sich in direkter Nachbarschaft ein spezieller Hundebadestrand befindet. Sanitäranlagen sind ausreichend vorhanden.

Weiter geht es nach Gussow, wo sich Elisabeth und Hans-Jürgen Schulz aus Deutsch Wusterhausen schon seit Jahren öfters ein schattiges Plätzchen suchen. „Zumindest in der Woche ist es hier meist schön ruhig. Außerdem kann man im Strandidyll Mittag essen oder gemütlich ein Eis schlecken“, sagt die Seniorin. Das Paar beobachtet auch gern die vielen auf dem Wasser vorbeifahrenden Boote - vor allem die neuartigen Hausboote.

Die Jüngsten erfreut ein Klettergerüst, während die Jugendlichen Beachvolleyball spielen. Der Einstieg in das etwas trübe Wasser gestaltet sich für Kinder ein wenig schwierig. Nur am Rand der Badestelle ist für sie der Einstieg problemlos möglich. Ansonsten erfolgt der Zugang über eine kleine Leiter. Die Distanz zum Schwimmen ist auf der viel befahrenen Wasserstraße mit gelben Bojen eng begrenzt. Als ideal empfinden viele Badegäste in Gussow, dass direkt im Ort ein Bootsverleih ansässig ist. Weiter geht die Tour nach Wolzig, wo der Heimatverein nun schon seit Jahren den Badestrand ehrenamtlich bewirtschaftet. Seit 19 Jahren betreibt Verena Hänschke den dortigen Kiosk. „Sie hat da wirklich ein glücklichen Händchen“, loben die Wolziger Uwe und Stephanie Seydlitz, die es sich am späten Nachmittag am Badestrand mit der ganzen Familie einschließlich der knapp zweijährigen Annelie aus Leipzig gemütlich gemacht haben. „Die Badestelle mit der großen, gepflegten Liegewiese, Klettergerüst, Beachvolleyballplatz und Fußballtor ist wirklich schön“, lobt Schwiegersohn Falko Riemenschneider. Lediglich der Einstieg in den Wolziger See sei ein wenig modrig. Für Kinder und Nichtschwimmer aber sei der anfangs sehr flache Wolziger See bestens geeignet, weil sie sehr weit reinlaufen können.

„Eine tolle Badestelle“

Das findet auch Sabine Sydow aus Senftenberg, die in Wolzig gerade eine Ferienwohnung bezogen hat.Ein paar Tage Urlaub in Köthen gönnen sich derzeit auch Julia und Marco Bitrasch. „Für so einen kleinen Ort ist das eine tolle Badestelle“, lobt der Jänschwalder. „Herrlich viel Grün, Toiletten, Umkleideräume, Bänke und sogar eine Freiluftdusche…alles da.“ Letzteres weiß auch eine Gruppe junger Leute zu schätzen, die im Rahmen ihrer Ausbildung zur Pflegefachkraft in der benachbarten Jugendherberge gerade ein viertägiges Fachseminar besucht. Nach ihrem abendlichen Sprung in den Köthener See meinen Vanessa, Saskia und Gabriela übereinstimmend: „Hier lässt es sich aushalten.“ Das empfinden auch Ariane und Denny Weber aus Märkisch Buchholz so, die sich im Sommer mit ihren Drillingen Maria, Fiona und Richard sowie dem fünfjährigen Jonas öfters an den Köthener Badestrand „verirren“. „Gegen Abend ist es hier meist herrlich ruhig. Die Kinder können vom Steg springen und es geht nicht gleich so tief rein. Ideal“, meint Ariane Weber.

Badestelle in Köthen. Quelle: Franziska Mohr

Auch Boote können in Köthen problemlos ausgeliehen werden.Weitaus turbulenter geht es rund um die Badestelle am Zeesener See zu. Selbst am frühen Abend ist hier nur schwer ein Parkplatz zu erhaschen. Ganz abgesehen davon, dass nicht wenige Kraftfahrer verkehrswidrig mit offenen Kofferraumklappen vorfahren, unter denen Schlauchboote, Luftmatratzen, riesige Schwimmtiere und Paddle Boards herausragen. Der Einstieg in den Zeesener See ist problemlos möglich. Am Ufer bauen einige Kinder mit Begeisterung kleine Sandburgen. „Wir haben heute viel mehr Kinder in Zeesen, daher sollten wir links unten am Ufer die kleinen Bäume wegnehmen und den Strand vergrößern, sodass ein richtiger mit Kies aufgefüllter Nichtschwimmerbereich entsteht“, sagt der Zeesener Bernd Zörner. Dass dieses Vorhaben von einigen erbittert bekämpfen wird, könne er nicht verstehen.Für Besucherin Kathleen Plath mit ihren Kindern Helena und Henry war an diesem Tag vor allem ausschlaggebend, dass sich der Strand in der Nähe ihres Wohnortes auf dem Zeesener Steinberg befindet.

Als angenehm empfindet sie auch, dass sich die Kinder hier am Kiosk ein Eis kaufen können. Auch Getränke und ein Imbiss sind hier erhältlich. Rutsche und Volleyballfeld sowie saubere Sanitäranlagen gestalten den Aufenthalt angenehm. Ärgerlich ist nur, dass viele Fahrräder aufgrund fehlender Ständer am Zaun abgestellt werden. Das Badevergnügen schmälert dies aber keineswegs.

Von Franziska Mohr