Biergärten dürfen wieder öffnen, Übernachtungen auf Campingplätzen, Hausbooten und in Ferienwohnungen ist wieder erlaubt: Am 21. Mai erfahren touristische und gastronomische Einrichtungen die lang ersehnten Corona-Lockerungen. Doch die sind an zahlreiche Vorgaben gekoppelt. Die neuen Regeln im Überblick.