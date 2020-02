Dahme-Spreewald

Am Sonntag wurden drei entwendete Pkw im Landkreis wiedergefunden, nach denen die Polizei gefahndet hatte. Zwei Fahrzeuge, die in Dresden gestohlen worden waren, wurden am frühen Sonntagnachmittag auf der Autobahn in Richtung Berlin gesichtet. Ein Pkw Mazda wurde auf dem Rastplatz bei Niederlehme an der BAB 10 von der Polizei gestoppt. Der 18-jährige Fahrer des Fahrzeugs wurde positiv auf Amphetamine getestet und festgenommen. Der Mann musste zur Beweissicherung eine Blutprobe abgeben. Das zweite in Fahndung stehende Auto war ein Pkw Toyota, welcher von Polizeibeamten auf der A 13 bei Freiwalde sichergestellt werden konnte. Auch hier wurde der 21-jährige Fahrer auf Drogen getestet. Es stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Kokain stand. Er wurde festgenommen und eine Blutprobe wurde angeordnet. Gegen Abend wurde in Königs Wusterhausen ein Pkw Mazda gemeldet, der in der Heinrich-Heine-Straße scheinbar herrenlos geparkt worden war. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen in Magdeburg entwendeten Pkw, nach dem die Polizei seit November letzten Jahres sucht. Die Polizei sicherte die Spuren an den Autos.

Von MAZonline