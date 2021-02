Königs Wusterhausen

Die Verlängerung des Lockdowns sorgt bei Gewerbetreibenden für große Enttäuschung. Gastronom Hartmut Leutloff vom Zeuthener Wirtshaus am See nannte es unverständlich, dass Friseursalons am 1. März wieder öffnen dürfen, Gaststätten aber nicht. „Da fehlt mir jede Logik. Das ist sehr unbefriedigend.“

Perspektive fehlt

Hartmut Leutloff, der Kreisvorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga ist, beklagt die fehlende Perspektive. „Wir haben Verständnis für die ganze Situation, aber wir brauchen einen Zeitplan, wann es wieder losgeht.“ Die aktuellen Regelungen würden für Unfrieden sorgen und nicht zum Vertrauen in Corona-Maßnahmen beitragen. Im Wirtshaus kann Essen bestellt werden, aktuell wird ein Menü zum Valentinstag angeboten.

Enttäuscht ist Martin Sebesta, der Betriebsleiter des Hagebaumarkts in Zeesen. „Wir hatten uns vorgestellt, angesichts des Infektionsverlaufs am 1. März unter Einhaltung aller Regeln wieder öffnen zu können“, sagte er. Nun sei der Inzidenzwert für Öffnungen weiter gesenkt worden. In Baumärkten mit Gartencentern beginnt die Saison. Schon jetzt gebe es einen Nachholbedarf bei Kunden. Zwar seien Lockerungen in Aussicht gestellt worden, doch planen könne man nicht. Der Baumarkt ist weiter nur für Gewerbekunden geöffnet, Privatkunden können bestellen und die Ware im Markt abholen.

„Nicht damit gerechnet“

Die Inhaberin des Modervestecks in Königs Wusterhausen, Karin Spengemann, sagte, sie sei von der Verlängerung des Lockdowns geschockt gewesen. „Damit habe ich nicht gerechnet.“ Sie hofft jetzt, in der zweiten Märzwoche öffnen zu können. Eine Schließung bis Ostern wäre für sie der schlimmste Fall. „Das will ich mir gar nicht ausmalen.“

Kosmetikerin Mandy Rechenberger aus Zeuthen findet es ungerecht, dass Friseursalons zum 1. März öffnen dürfen, Kosmetikstudios aber nicht. „Wir haben extrem hohe Hygienestandards.“ Erlaubt ist weiterhin nur die medizinisch notwendige Fußpflege. Die Innungsobermeisterin der Kosmetikbetriebe in Dahme-Spreewald will sich weiter dafür einsetzen, dass Kosmetiker wieder arbeiten dürfen. „Ich bin jetzt erst recht angestachelt.“

Von Frank Pawlowski