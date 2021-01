Dahme-Spreewald

Der harte Lockdown geht in die Verlängerung. Bis zum 31. Januar bleibt der Einzelhandel geschlossen, ebenso Friseursalons oder Kosmetikstudios. Für die meisten Gewerbetreibenden in der Region war diese Entscheidung keine große Überraschung.

„In unserer Branche hat niemand damit gerechnet, dass wir im Januar wieder aufmachen können“, sagt Wolfgang Jurk vom Kulturkino Capitol in Königs Wusterhausen. Aber selbst wenn es im Februar so sein sollte, bräuchten Wolfgang und Anne Jurk bis zu sechs Wochen Vorlaufzeit, bis sie das Kino wieder öffnen könnten. Bis die Filme in die Kinos kommen, müssen sie erstmal ausreichend beworben werden. „Der Vorlauf, den wir am Ende des Sommers endlich hatten, ist jetzt wieder weg. Sobald der Lockdown vorbei ist, fangen wir wieder bei Null an“, sagt Jurk.

Wegen des Coronavirus musste das Capitol in Königs Wusterhausen schon im November schließen. Quelle: Gerlinde Irmscher (Archiv)

Einige Läden im A10-Center haben geöffnet

Im A10-Center ist kaum etwas los, die meisten Geschäfte sind seit Mitte Dezember geschlossen. Nur um die 20 Läden haben noch geöffnet, sie sind als systemrelevant eingestuft worden. Restaurants, die Take-away anbieten, die Apotheke, die Buchhandlung und auch die Tankstelle. „Aber die Zahl ändert sich von Tag zu Tag. Viele Geschäfte machen zu, weil es sich nicht lohnt“, sagt Centermanager Matthias Borutta.

Für die Gewerbetreibenden im A10-Center bedeute die weitere Verlängerung des Lockdowns eine sehr große Herausforderung, sagt Borutta. Sie mussten schon die Umsatzausfälle des ersten Lockdowns sowie die geringeren Umsätze in den letzten Wochen und Monaten verkraften. Und dann ist auch noch das Weihnachtsgeschäft ausgeblieben. Umso wichtiger sei es, dass die Einzelhändler jetzt staatliche Unterstützung erhalten.

Friseurbetriebe können sich über Wasser halten

Nicole Heinke ist Obermeisterin der Märkischen Friseurinnung in Königs Wusterhausen. Sie und ihre Kollegen sind gerade dabei herauszufinden, auf welche Corona-Hilfen sie Anspruch haben. „Aber erstmal müssen wir wieder in Vorleistung gehen, auch mit den Kurzarbeitsgeldern“, sagt sie. Noch würden alle Betriebe sich über Wasser halten können, aber die Ängste seien groß. Alles in allem ginge es aber den Friseurbetrieben verhältnismäßig besser, als anderen Branchen. „Sobald der Lockdown vorbei ist, haben wir direkt wieder Arbeit“, sagt sie. Die Nachfrage nach einem neuen Haarschnitt ist groß, nach dem ersten Lockdown im Frühjahr hätte es einen großen Ansturm gegeben.

„Natürlich mache ich mir Sorgen um unserer Geschäft“, sagt Karin Spengemann, Inhaberin vom Modeversteck in Königs Wusterhausen. Am laufenden Band würden Pakete mit der Frühjahrsware ankommen, und sie kann nichts verkaufen. Aber Karin Spengemann hat Vertrauen in ihre Kunden. Schon nach dem ersten Lockdown war sie positiv überrascht, wie viele Kunden direkt zu ihr in den Laden kamen. Und sie hat Vertrauen in die Corona-Maßnahmen: „Mir ist lieber, dass wir jetzt alle die Zähne zusammenbeißen, damit bald wieder Normalität einkehren kann“, sagt sie.

Karin Spengemann vor ihrem Geschäft Modeversteck. Quelle: Privat (Archiv)

Aber nicht alle sind so verständnisvoll. Einige Einzelhändler in Deutschland wollen als Protest ihre Geschäfte am 11. Januar wieder für Menschen öffnen –trotz Verbots. Hinter der Aktion „Wir machen auf“ stehen nach RND-Recherchen Akteure aus der Querdenker-Bewegung. In Dahme-Spreewald sind nach MAZ-Kenntnissen noch keine Geschäfte bekannt, die sich an der Aktion beteiligen. Wolfgang Jurk vom Capitol zeigt kein Verständnis für solche Aktionen: „Bei den erschreckenden Zahlen, die wir derzeit im Landkreis haben, halte ich das für sehr unvernünftig.“

Von Lena Köpsell