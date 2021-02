Königs Wusterhausen

Es war ein bewegender Augenblick als Nicole Heinke, Obermeisterin der Märkischen Friseurinnung Königs Wusterhausen am Freitag gleich zwei Schecks in den Händen hielt. Überreicht wurden sie von Innungsobermeister der Baugewerke-Innung im Landkreis und Vorsitzendem des Versorgungswerkes der im Bezirk der Kreishandwerkerschaft Dahme-Spreewald zusammengeschlossenen Innungen, Andreas Mönke, und dem Kreishandwerksmeister Gerald Krüger.

„Wir wollten etwas Gutes tun für die Innungsmitglieder des Friseurhandwerkes“, sagte Gerald Krüger. Und so starteten die Kreishandwerkerschaft und das Versorgungswerk einen Spendenaufruf. Fünf von den sieben Innungen, die Mitglied in der Kreishandwerkerschaft sind, kamen dem Spendenaufruf nach, die Friseurinnung durch eine Zuwendung zu unterstützen. Da sich die Innung des ehemaligen Obermeisters Andreas Fischer nicht beteiligte, hat er zudem mit einer Privatspende seine Solidarität mit der Friseurinnung gezeigt. Am Ende kamen 2500 Euro zusammen. Dazu gab es vom Versorgungswerk 6000 Euro.

Mönke: Wir stehen nicht nur in guten, sondern auch in schlechten Zeiten zusammen

„Wir wissen, dass dieses Geld nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist“, erklärt Andreas Mönke. Aber man sei eine große Familie, die nicht nur in guten Zeiten, sondern auch in schlechten Zeiten zusammensteht. Also dass man nicht nur zusammen feiert, auch dort hilft, wo es nötig ist. Er sieht diesen Zusammenhalt auch als Außenwirkung für jene Handwerksbetriebe, die nicht Mitglied der Kreishandwerkerschaft sind. „Kommt man in Schwierigkeiten, steht man nicht alleine da“, so Mönke.

„Wir sind erfreut und gerührt über die Gemeinschaft“, bedankt sich Obermeisterin Nicole Heinke. Die Spende gebe Hoffnung und Kraft für den Neustart. Man freue sich darauf, wenn die Salons nun nach drei Monaten wieder öffnen auch wieder eigenes Geld verdienen zu können.

Kreishandwerkerschaft existiert seit 1995

Die Kreishandwerkerschaft des Landkreises Dahme-Spreewald hat sich im Jahre 1995 gegründet. Sie setzt sich für die politischen und wirtschaftlichen Belange des regionalen Handwerks ein und übernimmt darüber hinaus die Geschäftsführung einzelner Innungen. Sie sieht sich als Ansprechpartner für Betriebe, die mehr als nur ein Handwerksunternehmen sein wollen.

Von Gerlinde Irmscher