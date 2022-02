Dahme-Spreewald: Saisonüblicher Anstieg bei den Arbeitslosenzahlen

Königs Wusterhausen

Zwar ist bei der Arbeitslosigkeit von Dezember auf Januar ein leichter saisonaler Anstieg zu verzeichnen, fiel dieser Anstieg allerdings deutlich geringer aus, als in den Vorjahren. So stieg sie im Geschäftsstellenbezirk Königs Wusterhausen um 114 auf 2561 Personen. Das entspricht einer Arbeitslosenquote von 3,8 Prozent. Im Januar 2021 lag die Quote bei 4,6 Prozent. Bei den 15- bis unter 20-Jährigen ist eine Arbeitslosenquote von 2,6 Prozent zu verzeichnen, im Januar 2021 waren es 3,4 Prozent. Dieser Trend zeigt sich auch im gesamten Landkreis mit einer Arbeitslosenquote von ebenfalls 3,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr von 4,5 Prozent. Bundesweit hat sich die Arbeitslosenquote gegenüber dem Vorjahr um 0,9 Prozentpunkte verringert und beträgt im Januar 2022 5,4 Prozent.

Fachkräftemangel im Landkreis Dahme-Spreewald

„Kurzarbeit spielt in der Region eine immer geringere Rolle“, sagt Volker Basche, Geschäftsführer im Jobcenter Dahme-Spreewald. In der Region liege sie fast wieder auf dem Niveau wie vor der Corona-Pandemie.

Im Geschäftsstellenbezirk Königs Wusterhausen ist im Januar der Bestand an Arbeitsstellen um 63 auf 1513 Stellen gestiegen. Im Landkreis beträgt der Bestand an gemeldeten Arbeitsstellen am ersten Arbeitsmarkt 2075. Das ist ein Anstieg zum Vorjahr um 10,1 Prozent. „Besonders durch den Fachkräftemangel in der Region ist es derzeit kaum möglich, entsprechende Stellen zu vermitteln“, erklärt Volker Basche.

Bürgergeld soll für mehr Zusammenarbeit auf Augenhöhe sorgen

Die Ampel-Koalition hat den Plan, die Grundsicherung durch ein neues Bürgergeld zu ersetzten, das Verbesserungen gegenüber Hartz IV bringen soll. So soll es unter anderem künftig eine Teilhabevereinbarung geben. „Bei der Teilhabevereinbarung soll gemeinsam mit dem Arbeitslosen ein Plan entwickelt werden, wie es gelingen kann, die Grundsicherung wieder zu verlassen. Durch das gemeinsame Herangehen kann somit mehr Augenhöhe geschaffen werden“, sagt Basche. Sieht doch dagegen die derzeitige Eingliederungsvereinbarung eine Rechtsfolgebelehrung vor und droht bei Nichterfüllung von Pflichten mit Sanktionen.

Eine weitere Verbesserung wäre, dass Langzeitarbeitslose eine komplette dreijährige Umschulung antreten können und ein monatliches Bildungsgeld erhalten. Das könnte Abbrüchen vorbeugen.

Von Gerlinde Irmscher