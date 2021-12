Königs Wusterhausen

Weihnachten ist das Fest der Liebe. Für viele ist es demnach ein fester Brauch, die Tage um Heiligabend mit der Familie zu verbringen. Gleichwohl hat jeder seine ganz eigenen Traditionen. So wird bei manchen die Gans aufgetischt, bei anderen die Wurst und Kartoffelsalat.

Die MAZ hat bekannte Persönlichkeiten aus der Region gefragt, was ihre Weihnachtstraditionen sind und wie sie das Fest verbringen werden.

Landrat von Dahme-Spreewald: Stephan Loge

„Ich muss das erste Mal Wiener und Kartoffelsalat essen“, sagt der SPD-Politiker Stephan Loge und lacht dabei. Den 24. Dezember wird er nämlich bei seinen Schwiegereltern in Dahme-Spreewald verbringen.

Dabei ist es im Hause Loge eigentlich Tradition, an Weihnachten Rührkartoffeln, Bratwurst und Sauerkraut zu essen. Mit der Tradition brechen möchte er aber nicht – am 23. Dezember ist er bei seinem Vater, erzählt er der MAZ. Dort wird es das Traditionsessen der Familie geben.

Thüringer Klöße – die Tradition des Bestenseer Bürgermeisters Klaus-Dieter Quasdorf

Ähnlich wird es bei Klaus-Dieter Quasdorf sein, dem Bürgermeister von Bestensee. An Weihnachten wird es Kartoffelsalat, Wiener Würstchen und geräucherten Schinken geben. „Das gab es schon, als ich ein Kind war. Seit 60 Jahren ist das Tradition“, sagt er. Anschließend finde die Bescherung statt.

An einem der beiden Weihnachtsfeiertage käme dann die gesamte Familie zusammen. Schon Tage zuvor bereitet Quasdorf seinen Grünkohl dafür vor, der täglich zwei Stunden auf dem Herd stehen muss, wie er sagt.

„Typisch deutsch“, feiert Jens Warnken, Chef des Wildauer Unternehmens Airkom

Jens Warnken, Chef des Wildauer Unternehmens Airkom und seit diesem Jahr Präsident der Industrie- und Handelskammer, wird an Heiligabend ein bis zwei gute Freunde treffen. Traditionell sei er eigentlich bei der Familie seiner ehemaligen Lebensgefährtin, der Kontakt ist weiterhin gut, wegen der Pandemie aber verzichtet er nun zum zweiten Mal in Folge darauf.

Das Essen wird „typisch deutsch“ sein, wie er sagt: Bockwurst und Kartoffelsalat. An Heiligabend gehört für Warnken dazu, „sich selbst ein bisschen zu lüften“ und spazieren zu gehen.

Rainer Suckow, Vorsitzender des Fördervereins „Sender Königs Wusterhausen“

Wegen des Berufsalltags sei kaum Zeit vorhanden, sich mit Weihnachten zu beschäftigen, sagt Rainer Suckow. Er ist Vorsitzender des Fördervereins „Sender Königs Wusterhausen“ und betreibt zusammen mit der Stadt das Sender- und Funktechnikmuseum.

Obwohl er sich in seiner täglichen Arbeit viel mit historischen Aspekten beschäftigt, „bin ich nicht so sehr der traditionelle Typ“, sagt er. Wichtig sei es ihm, die Tage für die Familie zu nutzen.

Sportliche Weihnacht beim Netzhoppers-Trainer Tomasz Wasilkowski

„Letztes Jahr hatte ich elf Tage Urlaub, das war großartig“, sagt Tomasz Wasilkowski, der polnische Trainer des Volleyball-Teams Netzhoppers. Die Zeit habe er mit der Familie genutzt. Er erinnere sich aber auch an Zeiten, an denen er Weihnachten gänzlich alleine verbrachte. Deshalb sei er dankbar, in diesem Jahr zumindest den 23. und 24. Dezember in seiner Heimat Sosnowiec verbringen zu können.

Am 28. Dezember steht für sein Volleyball-Team ein Spiel an, vorher müsse trainiert werden. In seiner Heimat sei es Tradition, vor dem Essen Wünsche füreinander auszusprechen. „Das waren immer besondere Momente, die ich bis heute liebe“, sagt er. Anschließend werde gesungen und die Geschenke ausgepackt. Weihnachten bedeute für den 38-jährigen vor allem, bei der Familie zu sein.

Von Steve Reutter