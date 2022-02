Dahme-Spreewald

Seit Montag können im Land Brandenburg Kitas wieder Notbetreuung anbieten, wenn wegen vieler Coronafälle bei den Erziehern kein Normalbetrieb mehr möglich ist – und einige machten davon bereits in den ersten Tagen gebrauch.

In der Kita „Kunterbunt“ im Schönefelder Ortsteil Rotberg etwa musste die Verwaltung gleich die Notbremse ziehen. Von den 18 Erziehern und Erzieherinnen sind derzeit nur noch sechs im Einsatz. Zu wenige, um die bis zu 115 Kinder betreuen zu können, die die Einrichtung besuchen. Deshalb wurde Notbetreuung ausgerufen: Nur noch Kinder von Eltern, die in der so genannten „kritischen Infrastruktur“ arbeiten, werden betreut. Das sind aktuell 25 Kinder in Rotberg, weniger als ein Viertel also.

Viele Notbetreuungen in Königs Wusterhausen

Noch stärker gebeutelt sind derzeit Kitas in Königs Wusterhausen. Die Senziger Kita „Pumuckl“ öffnete gleich am Montag in Notbetreuung. Die Kita „Zernsdorfer Rübchen“ in Zernsdorf wird ab Mittwoch nur noch Kinder mit besonderem Betreuungsanspruch aufnehmen. Die Kita „Waldhaus“ in Kablow und die Kita „Steinbergwichtel“ in der Kernstadt sind inzwischen ebenfalls zu Notbetreuung übergegangen, genau wie die Kitas „Tannenzapfen“ und „Knirpsenstadt“, die von freien Trägern betrieben werden. Die Kita „Räuberberg“ in Niederlehme blieb wegen akuter Personalnot gleich ganz zu. Es herrscht Ausnahmezustand – bei den Erziehern, den Trägern, und bei den Eltern.

Die Kita „Räuberberg“ in Niederlehme bleibt in dieser Woche ganz zu. Quelle: Gerlinde Irmscher

Insbesondere letztere müssen sich derzeit in Windeseile neu organisieren. Wer der kritischen Infrastruktur angehört, braucht eine Bescheinigung, um seine Kinder weiter betreuen lassen zu können. Wer nicht dazu gehört, muss sich im Zweifel auf die Kinder krank schreiben lassen – was mit Einkommenseinbußen einhergehen kann. Die Sorge vor dem Stress und den finanziellen Einbußen sei überall groß, sagt der Vorsitzende des Kitaelternbeirats von Dahme-Spreewald, Aaron Kehlert.

Elternsprecher Kehlert fordert Erstattung von Kitabeiträgen

Kehlert bemängelt, dass Eltern schon präventiv gebeten werden, ihre Kinder zuhause zu lassen. Anders als vor einem Jahr werden ihnen im Gegenzug aber die Kitabeiträge nicht erstattet. Selbst dann nicht, wenn Kitas zur Notbetreuung übergehen und ihnen die Kinder nicht mehr abnehmen. „Eltern haben müssen sich um die Betreuung kümmern, sie haben Kosten, erhalten aber nicht einmal die Beiträge zurück“, so Kehlert.

Vor diesem Hintergrund warnt der davor, dass Kitas und Träger nun leichtfertig von der Möglichkeit der Notbetreuung Gebrauch machen. Die Personallage sei in einigen Einrichtungen schon ohne Corona nicht rosig, sagt er. „Die Angst ist da, dass Kitas nun schließen, Notbetreuung anbieten oder die Zeiten reduzieren, auch wenn Corona gar nicht das Hauptproblem ist“, sagt er. Ausbaden müssten das am Ende die Eltern.

Zeuthens Bürgermeister Sven Herzberger: Versuchen alle, Notbetreuung zu verhindern

Dass eine solche Situation im Landkreis leichtfertig in Kauf genommen wird, weist Zeuthens Bürgermeister Sven Herzberger (parteilos), der zugleich Sprecher der Bürgermeister und Amtsdirektoren im Landkreis ist, aber zurück. „Wir versuchen alle, eine Notbetreuung so weit möglich zu verhindern, darüber waren wir uns bei unserer letzten Telefonschalte in der vorigen Woche einig“, sagt er. Zumal eine Notbetreuung auch für die Kommunen und freien Träger erhebliche Probleme mit sich bringe.

Die Kitas haben Hygienekonzepte, wonach die Gruppen strikt getrennt bleiben, um Ausbrüche wenigstens auf Gruppen zu beschränken. „In der Notbetreuung wird das aufgelöst. Die Gruppen werden vermischt. Dann kann es dann nur noch heißen: Kita offen oder Kita zu“, so Herzberger. Das wolle in den Kommunen niemand.

Bürgermeister in LDS sehen Land bei Kitabeiträgen in der Pflicht

Die Bürgermeister sehen aber auch die Sache mit den Elternbeiträgen kritisch. Die Beiträge werden erst erstattet, wenn die Betreuung in 30 aufeinanderfolgenden Tagen nicht in Anspruch genommen wird. So lange schließen Kitas aber in der Regeln nicht, weil die Quarantänezeiten kürzer sind. Das heißt: Eltern, deren Kinder nicht betreut werden, gehen aktuell tatsächlich leer aus. „Wenn wir keine Betreuung gewährleisten können, können wir aber eigentlich auch keine Beiträge verlangen“, sagt Herzberger.

Im vorigen Lockdown übernahm das Land in einer ähnlichen Lage allerdings noch die Kosten. Diesmal gibt es entsprechende Signale nicht aus Potsdam. Einige Brandenburger Kommunen haben deshalb schon angekündigt, die Beitragspflicht für die betroffenen Eltern auf eigene Rechnung auszusetzen. Damit tut man sich in LDS aber schwer. „Wir müssten das aus dem Gemeindehaushalt bezahlen, und das ist gerade für ärmere Kommunen problematisch“, so Herzberger.

Zeuthens Bürgermeister stellt deshalb eine klare Forderung: „Wir erwarten vom Land, dass es seine Haltung ändert und die Kosten übernimmt.“ Den Ausfall zu bezahlen, sei jedenfalls nicht Aufgabe der Kommunen.

Aaron Kehlert richtet seinen Appell an Land und Kommunen. Am Ende, sagt er, dürften jedenfalls nicht die Eltern die Leidtragenden sein.

Von Oliver Fischer und Laura Verseck