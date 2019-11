Zwei Jobcenter wegen Bedrohung evakuiert

Königs Wusterhausen

Die Jobcenter in Königs Wusterhausen und Lübben sind am Donnerstagnachmittag um kurz vor 14 Uhr von der Polizei geräumt und abgeriegelt worden. Grund war eine als Bedrohung wahrgenommene Aussage eines 64-Jährigen aus dem Landkreis Dahme-Spreewald in einem Disput um eine Entscheidung des Jobcenters. Die Polizei konnte den Mann zuhause antreffen und festnehmen. Er wird nun von der Kriminalpolizei vernommen, wie ernst die Drohung gemeint war, ist noch nicht bekannt. Nach etwa 90 Minuten wurde die Abriegelung aufgehoben werden und Mitarbeiter und Kunden konnten zurückkehren.

Von MAZonline