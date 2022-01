Königs Wusterhausen

Seit fast zwei Jahren heißt es in den meisten Innenräumen: Maske auf. Das gilt in Geschäften und öffentlichen Einrichtungen, aber auch bei den meisten Zusammentreffen im privaten oder dienstlichen Bereich. Vor allem bei Dienstleistern fehlt dadurch aber ein wichtiges Mittel bei der nonverbalen Kommunikation, denn der größte Teil der Mimik wird durch die Maske abgedeckt. Die MAZ hat sich daher auf die Suche nach den Lächeln hinter der Maske gemacht und gefragt, wie die Menschen mit der Einschränkung umgehen und was die Schwierigkeiten sind.

Sybille Krause (Königs Wusterhausen): Keine wirklichen Probleme mit der Maske

Sybille Krause Quelle: Oliver Schwandt

Keine wirklichen Probleme mit dem Tragen einer Maske hat Sybille Krause aus Königs Wusterhausen. „Ich habe mich an sie gewöhnt“, sagt die 63-Jährige, die am Anfang jedoch noch große Probleme mit ihr hatte. „Beim Einkaufen vor zwei Jahren musste ich den Supermarkt bereits nach zehn Minuten wieder verlassen, da ich eine Panikattacke bekam, da die Maske mich beim Atmen behinderte“, erinnert sie sich. „Inzwischen habe ich die Maske schon 18 Stunden am Stück aufgehabt. Sie ist ein Teil meines Lebens geworden. Und wenn ich meine tägliche Joggingrunde absolviere, benötige ich sie ja zum Glück nicht.“

Sofian M’Rad (Schönefeld): Möchte meine positive Energie an meine Mitmenschen übertragen

Sofian M'Rad Quelle: Oliver Schwandt

Sofian M’Rad aus Schönefeld ist das Lächeln hinter der Maske definitiv nicht vergangenen. „Ich stehe jeden Tag mit einem glücklichem Gefühl auf, obwohl wir ja durch das Coronavirus in einer echt schwierigen Zeit leben. Meine positive Energie möchte ich auch an meine Mitmenschen übertragen, denn sie sollten so wie ich ihre Fröhlichkeit nicht verlieren“, sagt der 55-jährige gebürtige Marokkaner, der bereits seit 23 Jahren in Deutschland seine zweite Heimat gefunden hat. Zuvor studierte der Onlinehändler von 1992 bis 1998 Fremdsprachen in Kiew (Ukraine). „Ich glaube ganz fest, dass wir eines Tages die Masken wieder ablegen können und die Menschen sich wie früher anlächeln werden.“

Rolf Ebstein (Großziethen): Früher haben wir die Asiaten wegen der Masken belächelt

Rolf Ebstein Quelle: Oliver Schwandt

„Vor vielen Jahren haben wir noch die Asiaten belächelt, die bei ihren Sightseeing-Touren durch Berlin bereits mit einer Maske ausgestattet waren – jetzt tragen wir alle eine“, grinst der Großziethener Rolf Ebstein. „Lästig finde ich sie nur, wenn man die Maske beim Arbeiten aufhaben muss, da sie einen beim Atmen doch sehr einschränkt. Meine Kollegen kann ich auch mit meinen Augen anlächeln“, sagt der 69-Jährige, der seine schmale Rente als Sortierer bei der Deutschen Post in Schönefeld noch etwas aufbessert. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir zukünftig wieder ohne Masken leben werden. Sie haben auch etwas gutes für mich, denn seitdem ich sie trage, war ich nicht mehr erkältet.“

Merle Hano (Königs Wusterhausen): Mittlerweile an die Maske gewöhnt

Merle Hano Quelle: Oliver Schwandt

Merle Hano, die seit September 2021 als duale Studentin beim Volleyball-Bundesligisten Energiequelle KW-Bestensee tätig ist, kann mit dem Tragen einer Maske ganz gut leben. „Mittlerweile habe ich mich an sie gewöhnt, denn es ist wirklich nicht kompliziert, in der Öffentlichkeit einen Schutz zu tragen.“ Das Coronavirus machte sie jedoch in der Vergangenheit in einer anderen Form zu schaffen. „Durch die Pandemie ist in meinem Abiturjahr 2020 viel weggefallen. Das war wirklich Mist, da mir viel Lernstoff fehlte“, so die 19-jährige aus Aachen (Nordrhein-Westfalen) stammende Hano. „Sehr ärgerlich finde ich nur, dass die Spiele der Netzhoppers jetzt wieder ohne Publikum stattfinden müssen. Das ist nicht schön.“

Dagmar Jasen (Bestensee): Als Brillenträgerin nervt mich die Maske

Dagmar Jaschen Quelle: Oliver Schwandt

Rentnerin Dagmar Jaschen aus Bestensee nervt die Maske ab und an schon. „Als Brillenträgerin ist es nicht so einfach, einen Coronaschutz im Gesicht zu tragen, da die Gläser durch das Atmen ständig beschlagen sind. Außerdem habe ich eine Gleitsichtbrille, die etwas tiefer auf der Nase sitzt. Aus diesem Grund sehe ich viel weniger“, berichtet die 65-Jährige, die noch etwas anderes ziemlich belastend findet. „Wenn uns die Kinder besuchen kommen, dann haben sie eine Maske auf, aus Angst uns anzustecken. Das ist nicht wirklich schön“. Dafür kann sie ihren liebsten Hobbys ohne Maske nachgehen. „Beim Angeln auf dem Pätzer See und beim Fotografieren setzte ich sie ab und genieße diese Momente sehr.

Antje Wersinger (Zeuthen): Habe mich an die Maske gewöhnt

Antje Wersinger Quelle: Oliver Schwandt

Derzeit bleibt uns nichts anderes übrig, als eine Maske zu tragen. Wir sollten jedenfalls alles dafür tun, dass sich das Coronavirus nicht weiter ausbreiten kann“, schätzt Antje Wersinger die derzeitige Lage ein. „Ich habe mich so einigermaßen an die Maske gewöhnt“, so die 47-jährige Schulzendorferin weiter. Als Erzieherin in Zeuthen hat sie für ihre Kinder auch eine große Vorbildfunktion. „Wenn ich mit meinen Kids zusammen bin, habe ich keine Maske auf. Ich trage sie jedoch bei direktem Elternkontakt oder wenn ich in andere Gruppen gehe. Wir müssen das Beste aus der derzeitigen Situation machen, denn es werden garantiert auch wieder bessere Zeiten auf uns zukommen“, ist sich Wersinger sicher.

Von Oliver Schwandt