Das sagen Königs Wusterhausener zur 15-Kilometer-Regel

Die 15-Kilometer-Regelung für Dahme-Spreewald kommt. Die Regelung für Corona-Hotspots ist Teil der verschärften Eindämmungsverordnung für Brandenburg, die am Freitag beschlossen wurde. Eine kurze Umfrage auf dem Wochenmarkt in der Bahnhofsstraße zeigt: Die meisten Königs Wusterhausener begrüßen den Vorschlag zur 15-Kilometer-Regel.

Sandra Gründler ist gerade auf dem Weg zum Bahnhof. Sie wohnt in Berlin und arbeitet in Königs Wusterhausen. Sie würde die Regel derzeit nicht betreffen, da Berlins Inzidenzwert unter 200 liegt. Sinnvoll findet sie die Regel trotzdem: „Es muss jetzt einfach etwas passieren.“ Die Regelung würde sie nicht einschränken. „Man kann doch jetzt schon nirgendwohin. Ich gehe zur Arbeit und wieder zurück und dann noch einkaufen. Das war’s.“

Das bedeutet die 15-Kilometer-Regel Die 15-Kilometer-Regel betrifft alle Landkreis und Städte mit Inzidenzen über 200. Der Landkreis Dahme-Spreewald hat derzeit eine Inzidenz von 230,7. Der Bewegungsradius beginnt an der Grenze des jeweiligen Landkreises oder der jeweiligen kreisfreien Stadt – also nicht am genauen Wohnort der Bürger selbst. Dieser Bereich darf dann nur noch verlassen werden, wenn ein triftiger Grund (etwa den Weg von und zur Arbeit oder zum Arzt) vorliegt. Tagestouristische Ausflüge zählen nicht dazu. Die Regel gilt ab Samstag.

Rainer Wünsche aus Königs Wusterhausen sieht das ähnlich. „Ich habe damit kein Problem, mein Alltag spielt sich im Moment sowieso nur in einem 15-Kilometer-Radius ab“, sagt er. Ihm sei jede Regelung recht, um die Corona-Zahlen möglichst schnell wieder nach unten zu bringen. Ob die Regel besonders sinnvoll ist, möchte er nicht beurteilen. „Aber wenn nichts gemacht wird, wird auch wieder gemeckert“, sagt er.

Petra Westphal aus Zernsdorf. Quelle: Lena Köpsell

Petra Westphal wartet gerade in der Schlange vor dem Fleischer. Die Zernsdorferin ist absolute Befürworterin der 15-Kilometer-Regel. Sie verstehe die Menschen nicht, die sagen, dass ihre Freiheit durch solche Regeln eingeschränkt werden. „Mir steht es bis hier oben, wenn ich Leute sehe, die sich nicht daran halten. Was sollen denn die Gastronomen sagen, die um ihre Existenz bangen oder die Jugendlichen?“ Es sei wichtig, allen den Ernst der Lage klar zu machen, damit die Pandemie so schnell wie möglich vorbei ist.

Karl-Heinz Jacobs aus Königs Wusterhausen. Quelle: Lena Köpsell

Auch Karl-Heinz Jacobs hält die Regel für sinnvoll. Er fühle sich dadurch nicht eingeschränkt. „Nur meine Schwiegereltern wohnen in Berlin. Da müsste ich mal schauen, ob wir die mit der neuen Regelung noch besuchen könnten“, sagt er. Der Königs Wusterhausener sehe den Sinn hinter der Regelung. Es müsse etwas getan werden, damit Menschen nicht mehr zum Rodeln oder Skifahren wegfahren. „Aber eigentlich müsste da ja jeder von selbst drauf kommen, dass das gerade keine gute Idee ist“, findet er.

Kerstin Möhl aus Königs Wusterhausen Quelle: Lena Köpsell

Kerstin Möhl aus Königs Wusterhausen sieht die 15-Kilometer-Regel eher als einen Appell: „Die Frage ist ja immer, wie die Einhaltung kontrolliert werden kann.“ Aber sie hoffe trotzdem, dass die neue Regel helfe, um einige Menschen wachzurütteln. Sie persönlich fühle sich durch die Regel nicht eingeschränkt, sie wohne und arbeite in Königs Wusterhausen. „Ich finde auch, dass man sich in so einer Situation anpassen sollte. Ich bin Weihnachten auch hier geblieben.“ Mit ihrer Familie in Sachsen-Anhalt habe sie nur via Skype Kontakt gehalten.

Von Lena Köpsell