Demo in Königs Wusterhausen: Solidarisch mit den Menschen in der Ukraine

Rund 250 Menschen versammelten sich am Samstagnachmittag rund um den Brunnen in der Bahnhofstraße in Königs Wusterhausen. „Wir wollen ein Zeichen unserer Solidarität mit der Ukraine setzen“, sagt Sophie Awe, Vorsitzende der Jusos in LDS. Die Jugendorganisation hatte zu der einstündigen Demonstration aufgerufen.

Arkadi Schwarz, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde in Königs Wusterhausen, sagt mit bewegter Stimme: „Das, was passiert, ist so schlimm, dass wir es uns nicht vorstellen können.“ Er habe das kommunistische System überlebt und spricht von seinen Erfahrungen, die er machen musste, bevor er 1999 aus der Ukraine nach Deutschland kam. Putin sei von Anfang an nicht einverstanden damit gewesen, dass die Ukrainer frei leben wollen. „Viele Politiker in der Welt haben ihm nicht geglaubt und viele Fehler gemacht. Das ukrainische Volk wird um seine Freiheit kämpfen und braucht dazu Unterstützung aus der ganzen Welt.“ Er könne Videos von Freunden und Verwandten zeigen, was jetzt dort passiert.

Arkadi Schwarz spricht zu den Versammelten. Quelle: Gerlinde Irmscher

„Am 24. Februar sind wir in einem anderen Europa aufgewacht“, sagt der SPD-Landtagsabgeordnete Ludwig Scheetz. Die Vorstellung, dass Menschen mitten in Europa unverschuldet mit ihren Familien um ihr Leben fürchten, sei unerträglich. Unvorstellbar sei auch, dass in der Ukraine ohne Vorwarnung von Russland Einrichtungen bombardiert werden und Ukrainer, Europäer sterben.

„Die von Wladimir Putin angeordneten kriegerischen Handlungen gegenüber der Ukraine sind auch ein Angriff auf Europa und die Demokratie“, sagt Scheetz. Hier dürfe es keine Verharmlosung, keine Abschwächung geben. „Unsere Solidarität gehört uneingeschränkt den Menschen in der Ukraine. Wir helfen da, wo wir können.“

„Ich schäme mich meiner russischen Wurzeln und es ist an der Zeit, für unsere Nachbarn Verantwortung zu übernehmen“, sagt Maxim Martynow von der Jungen Union an diesem Nachmittag.

„Putin geh nach Hause“, fordert Familie Köhler auf ihrem Plakat. Quelle: Gerlinde Irmscher

„Es ist unfassbar was Putin macht“, sagt Uwe Kretschmar und hat seine Gedanken in einem Gedicht formuliert. Darin heißt es mit eindringlichen Worten: Als ich sagte, dass Putin die internationale Gemeinschaft völlig egal ist, wurde ich verlacht. Als ich sagte, dass die Krim nur der Anfang ist, wurde ich verspottet. Als ich sagte, dass russische Söldner und Kriminelle den Süden der Ukraine bekämpfen, wurde ich verhöhnt. Als ich sagte, dass Putin in den Süden der Ukraine einmarschieren wird, wurde ich für dumm erklärt. Als ich sagte, dass Putin die ganze Ukraine annektieren wird, wurde ich gefragt, woher ich meine dummen Informationen habe. Wenn ich sage, dass Putin ein alter Narzisst mit dem Finger an Atombomben ist, werde ich wieder verlacht, verspottet, verhöhnt und für dumm erklärt.

„Eigentlich wäre ja heute die Zeit, Karneval zu feiern. Aber bei dieser Katastrophe bleibt die Lust zum Feiern aus“, zeigt sich Jens Köhler von der Karnevalsgesellschaft Königs Wusterhausen betroffen von den Vorgängen in Osteuropa.

Kreistagsabgeordnete verurteilen den Überfall auf die Ukraine

In einer gemeinsamen Erklärung der Kreistagsfraktionen CDU/FDP/Bauern, SPD, Die Grünen, Die Linke und UBL/Freie Wähler/FWKW heißt es: Dieser beispiellose Akt der Aggression widerspricht allem, wofür wir stehen wollen: Frieden, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Souveränität und die europäischen Werte. Damit wird Völkerrecht gebrochen, die internationale Friedensordnung missachtet und mit diesem Krieg Millionen Menschen unvorstellbares Leid zugefügt. Die Abgeordneten bitten auch den Landkreis und die Kommunen, sich auf humanitäre Hilfe und die Unterbringung von Flüchtenden vorzubereiten.

