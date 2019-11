Elisabeth Dros feierte ihren 105. Geburtstag

Deutsch Wusterhausen

Es war keine gewöhnliche Kaffeerunde, zu der die Gäste am Sonntagnachmittag in die Caféteria im Seniorenheim Deutsch Wusterhausen eingeladen waren. Sie kamen, um gemeinsam mit Elisabeth Dros ihren Geburtstag zu feiern: Sie ist 105 Jahre alt. Fünf Generationen der Familie saßen am Tisch, dazu Freunde und Nachbarn. Sie selbst habe gar nicht so viele eingeladen. „Die kommen von alleine und gerne, sind alles Neue Mühler, und ich freue mich auch, wenn ich sie sehe“, sagte Elisabeth Dros.

Tolle Kaffeetafel

„Oh man, was macht ihr denn da alles für schöne Sachen heute“, bewunderte das Geburtstagskind die Kaffeetafel. Nie um eine passende Antwort verlegen, nahm sie die all die Glückwünsche entgegen und freute sich über die Ururenkelin: „Die ist ja wie eine kleine Puppe“.

Immer in guter Gesellschaft

Auf die Frage, wie man so alt wird, sagte Elisabeth Dros mit dem ihr eigenen Berliner Charme: „Das weiß ich auch nicht, kann ich Ihnen nicht sagen.“. Dann aber verriet sie ihre Hobbys, nämlich dass sie gern und viel Handarbeiten gemacht hat, Spaß in ihrer Canasta-Runde hatte und immer Wert auf gute Gesellschaft legte.

„Na wer bin ich?“, wollte Einrichtungsleiter Marco Träger wissen, der zum Gratulieren gekommen war. Es bedurfte nur eine kurzen Überlegung bis die Antwort kam: „Klar weiß ich, dass Sie nicht der Bürgermeister sind, wir sehen uns ja jeden Tag Herr Träger“.

Rotkäppchensekt vom Pflegedienst

Chris Wieprich, Abteilungsleiter Pflegedienst, überreichte dem Geburtstagskind eine Flasche Rotkäppchensekt. „Diesmal eine große. Immerhin wird man nicht alle Tage 105“, sagte er. „Na dann können wir aber trinken“, so die Antwort.

Glückwünsche vom Bürgermeister

Auch Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW) ließ es sich nicht nehmen, persönlich zu gratulieren. Schließlich ist Elisabeth Dros mit ihren 105 Jahren die älteste Einwohnerin von Königs Wusterhausen. „Bin ich die Älteste, das hab ich gar nicht gewusst“, so ihre erstaunte Frage.

Aktiv im Seniorenheim

Mit 99 hatte sich Elisabeth Dros entschieden, ins Seniorenheim zu ziehen. Das Heim kannte sie schon von der Tagespflege. „Sie ist hier noch einmal so richtig aufgeblüht“, freute sich der Sohn. Und auch Marco Träger bestätigt, dass es immer wieder eine Freude ist zu sehen, wie aktiv sich die Jubilarin in das Heimleben einbringt. So ist es auch nicht verwunderlich, dass sie von den Heimbewohnern zur Vorsitzenden des Bewohnerschaftsrates gewählt wurde, ein Gremium, das die Interessen der Bewohner gegenüber der Einrichtung und seinem Träger vertritt und sich einmal im Quartal trifft. „Sie ist immer aktiv dabei und bei unseren Festen hält sie auch gern einmal eine Ansprache“, sagte Träger.

Bewegtes Leben

Elisabeth Dros wurde am 3. November 1914 in Halbe geboren. 1936 heiratete sie Herbert Fischer aus Zeuthen. Das Paar wohnte in Berlin, wo 1941 Sohn Hans-Jörg geboren wurde. Der Sohn hatte nicht viel vom Vater. Herbert Fischer fiel 1943. Elisabeth Dros zog noch im selben Jahr mit ihrem Sohn nach Neue Mühle. Später heiratete sie Gustav Dros, einen Tischler aus Zeesen. Er verstarb 1994. 1967 kam Enkel Roy zur Welt. Er hat eine Tochter Franziska, die jetzt 22 ist und eine siebeneinhalb Monate alte Tochter, Arya, hat. Elisabeth Dros besuchter die Kaufmännische Berufsschule und arbeitete als Kontoristin. Nach dem Krieg arbeitete sie beim Vater im Kohlengeschäft, später beim VEAB, im Krankenhaus und beim DRK.

Von Gerlinde Irmscher