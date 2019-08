Deutsch Wusterhausen

Zum seinem 27. Motorradtreffen hatten der Motorradclub „Dotsch Riders“ am Freitag und Samstag auf sein Gelände am Sportplatz in Deutsch Wusterhausen eingeladen. Da wurde dann nicht nur gefeiert oder gefachsimpelt, traditionell gab es am Samstagnachmittag auch die gemeinsame Ausfahrt.

40 Biker auf Rundfahrt

Rund 40 Biker machten sich mit ihren Maschinen auf den Rundkurs, der sie auch am „Alten Dorfkrug“ in Kolberg vorbeiführte. Dort wurden sie schon von der Wirtin Gudrun Rehder erwartet. Sie hatte Getränke bereitgestellt. Nach einer kurzen Pause ging es weiter über Friedersdorf, Königs Wusterhausen zurück nach Deutsch Wusterhausen. Und die Biker waren sich einig, dass so eine Ausfahrt in großer Gruppe immer etwas ganz besonders ist.

Von Gerlinde Irmscher