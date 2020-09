Deutsch Wusterhausen

Im Rahmen einer Fahndungskontrolle wurden Polizeibeamte am frühen Freitagmorgen fündig. In Deutsch Wusterhausen stand in der Straße Am Preul ein Transporter, der einer Datenabfrage zufolge zum Wochenbeginn in Berlin gestohlen worden war. Das Fahrzeug wurde sichergestellt, um es im Anschluss an die Spurensicherung dem rechtmäßigen Besitzer zurückgeben zu können.

Von MAZonline