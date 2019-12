Dahmeland-Fläming

In den kommenden Tagen wird auf den Bahnstrecken in der Region weiterhin gebaut. Dadurch kommt es zu folgenden Beeinträchtigungen:

S-Bahnen S 9, S 45

Die S 9 von und nach Schönefeld beginnt und endet von Freitag, 22 Uhr, bis Montag, 1.30 Uhr, in Pankow statt in Spandau und fährt deswegen über den östlichen Ring statt über die Stadtbahn. In dieser Zeit entfällt die S 85. In den Nächten von Sonntag zu Montag und Donnerstag zu Freitag verkehrt die S 9 nur im 20-Minuten-Takt zwischen Schönefeld und Adlershof. Außerdem verkehren die Züge zwischen Schönefeld und Treptower Park etwa zwei bis drei Minuten früher als sonst. Im gleichen Zeitraum entfällt die S 45, stattdessen fahren zusätzliche Züge der S 46 zwischen Grünau und Südkreuz.

Regionalbahn RB 22

Die RB 22 wird noch bis Freitagabend jeweils in den Nächten von 22.30 bis 1.45 Uhr zwischen Königs Wusterhausen und Schönefeld durch Busse ersetzt. Der letzte Zug (normalerweise 0.11 Uhr ab Königs Wusterhausen) verspätet sich zwischen Schönefeld und Potsdam um rund 20 Minuten, um gewährleisten, dass die Passagiere aus dem Ersatzbus Anschluss haben.

Regionalbahn RB 24

Am Sonnabend von 17.30 bis 21.30 Uhr und Sonntag von 4.30 bis 16.30 Uhr entfallen die Züge der RB 24 zwischen Berlin-Schöneweide und Berlin-Lichtenberg.

