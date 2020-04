Königs Wusterhausen

Ein reger Eisenbahnverkehr besteht über der Brücke nahe dem Hafen von Königs Wusterhausen. Gerade dieses Bauwerk war als die Entstehung der Eisenbahn noch in den Kinderschuhen steckte eine wichtige Verbindung zwischen Süd- und Nordverbindung unserer Stadt.

Es war jedoch ein weiter Weg bis die ersten Dampfrösser darüber rollen konnten. Ihre Geschichte begann Anfang der 1890er Jahre. Den Bau dieser massiven Brücke und der Eisenbahnunterführung verdanken wir dem zielbewussten Eingreifen des energischen und auf Fortschritt bedachten Landrats Herr Stubenrauch des Teltowkreises. Durch beide Bauten wurden endlich Zustände beseitigt, die sowie so nicht mehr haltbar waren. Der Brückenbau sollte so gefördert werden, dass er so schnell wie möglich beendet werden sollte.

Die Eisenbahnbrücke im Jahr 1992. Quelle: Kugel

An diesem Bauprojekt arbeiteten etwa 100 Arbeiter. Ihre Aufgabe bestand darin, die über hundert Holzpfähle von früheren Brückenbauten herstammten, zu entfernen. Ursprünglich, so ergaben die Nachforschungen, war die angefertigte Brücke fünf Meter breit. Später verbreiterte man sie auf sieben Meter.

Parallel entstand eine Fußgängerbrücke

Mit dem Neubau der Eisenbahnbrücke entstand parallel, eine hölzerne Fußgängerbrücke. So hatte die Bevölkerung die Möglichkeit, auch das andere Ufer zu erreichen. Die Eisenbahnüberführung war endgültig ab 2.September 1903 befahrbar.

Die Fußgängerbrücke soll in den letzen Tagen des Zweiten Weltkrieges zerstört worden sein. Jahrzehnte lang ragten die zwei Betonstützpfeiler aus dem Wasser. Sie waren die letzten Relikte des hölzernen Brückenbaus.

Im Laufe der Jahre ist die Brückemarode geworden. Nach der Wende entstand ein Neubau für etwa 7,9 Millionen D-Mark. Doch das ist ein neues Kapitel der Eisenbahnbrückengeschichte.

