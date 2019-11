Königs Wusterhausen

Wenn die Bläser des Posaunenchores Königs Wusterhausen (PCKW) an Sankt Martin sowie dem Ewigkeitssonntag auftreten, wissen sie, ob sich die Mühe all ihrer Proben in den vergangenen Monaten gelohnt hat.

40 Auftritte pro Jahr

Und dies seit ihrer Gründung 1930 seit nunmehr fast 90 Jahren. Dann nämlich – zu Begi...