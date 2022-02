Königs Wusterhausen

Einen Einbruch in die Räume einer Firma in der Dorothea-Erxleben-Straße in Königs Wusterhausen gab es in der Nacht zum Freitag: Diebe waren auf das Grundstück und ins Gebäude gelangt.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Kriminellen hatten es auf Werkzeug abgesehen. Die Höhe des Schadens wurde mit rund 25.000 Euro angegeben. Kriminaltechniker sicheren Spuren.

Von MAZonline