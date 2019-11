Doppelt so viele Aussteller wie 2018

Königs Wusterhausen

22 Aussteller präsentierten sich am Samstagvormittag auf der zweiten Ehrenamtsbörse im Rathaussaal in Königs Wusterhausen, doppelt so viele wie vor einem Jahr.

Jeder dritte Brandenburger engagiert sich

Ziel der Veranstaltung ist es, neue Ehrenamtliche für Institutionen und Vereine zu gewinnen. Jeder dritte Brandenburger engagiert sich derzeit ehrenamtlich in Wohlfahrtsverbänden, in der Jugendarbeit, in Schulen, bei Sportvereinen oder bei der Feuerwehr.

Schirmherr Swen Ennullat bedankt sich bei Ehrenamtlern

„Das reicht trotzdem nicht aus“, sagt Birgit Uhlworm vom Bündnis für Familie Königs Wusterhausen. Das Bündnis, das Freiwilligenzentrum Königs Wusterhausen und der Seniorenbeirat Königs Wusterhausen waren die Initiatoren der Börse. Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW) hat die Schirmherrschaft übernommen. In seiner Begrüßungsrede bedankte er sich bei all jenen, die bereits ehrenamtlich unterwegs sind in der Stadt und wies darauf hin, dass die Börse auch informativ für jene sei, die neu in die Stadt kommen.

Vielfältige Tätigkeiten, bei denen jeder unterstützen kann

„Ich hab ja keine Ahnung von Technik“, erklärte Rolf-Jürgen Müller als er sich am Stand der Stiftung Funkerberg und des Fördervereines „Sender Königs Wusterhausen“ umsah. „Müssen Sie auch nicht“, lenkte Rainer Suckow, Vorsitzender des Fördervereines ein. „Die Tätigkeiten bei uns sind vielfältig und wir brauchen immer Leute, die uns unterstützen“. Rolf-Jürgen Müller ist vor gut einem Jahr nach Königs Wusterhausen gezogen. Um nicht immer alleine zu sein, ist er auf der Suche nach sozialen Kontakten. Die sollten mit einem Ehrenamt verbunden sein. Durch einen Zufall ist er auf die Börse gestoßen. „Das war eine positive Möglichkeit sich Informationen zu holen. Ich habe jetzt so einige Ideen, die ich nun zu Hause in Ruhe sondieren werde“, freut er sich.

Überrascht von der guten Resonanz

„Ich bin überrascht von der guten Resonanz. Das Interesse der Leute hatte ich so nicht erwartet“, sagt Christian Skowronek, Außenstellenleiter vom Weissen Ring Dahme-Spreewald, der auf der Suche nach Verstärkung ist.

„Mein Ziel ist es mit Jugendlichen zu arbeiten die auffällig sind, ihnen zu helfen, sich ihren Lebensweg nicht weiter zu verbauen“, sagt Michael Schmidt aus Senzig und nutzte die Börse, um Kontakte zu knüpfen. „Ich war nicht umsonst hier. Es kamen Leute, die sich Material mitgenommen haben und Interesse an einer Mitarbeit gezeigt haben“, freut sich Marianne Vahlpahl vom Ambulanten Palliativ- und Hospitzdienst Luckenwalde.

Die Suche nach Menschen, die auch Zeit spenden

„Die Börse ist eine tolle Idee und das kann man sich doch nicht entgehen lassen“, sagt Sabine Timm, die gemeinsam mit Hans-Heinz Müller am Stand der Bürgerstiftung Königs Wusterhausen die Besucher darüber informierte, was eine Bürgerstiftung ist und welche Projekte gerade laufen. „Für unsere Arbeit suchen wir Menschen, die uns nicht nur finanziell unterstützen, wir brauchen auch solche, die uns ihre Zeit spenden“, erklärte Sabine Timm.

Am Ende war die Börse ein Gewinn sowohl für die Aussteller, als auch für die Besucher.

Von Gerlinde Irmscher