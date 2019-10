Königs Wusterhausen

Ein VW-Fahrer (44) kam am Freitagnachmittag im Ortsteil Niederlehme in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn ab und kollidierte mit einem Opel. Bei dem Zusammenstoß wurden die Beifahrerin im VW und die Fahrerin des Opels schwer verletzt. Der Verursacher verletzte sich leicht. Die Verletzten wurden in Krankenhäusern behandelt. Der Schaden beläuft sich laut der Polizei auf 13.000 Euro.

Von MAZonline