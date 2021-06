Königs Wusterhausen

Auch wenn sie ihre Geschäfte während der Monate des Lockdowns nicht schließen mussten: An den Bäckern im Landkreis Dahme-Spreewald ist die Corona-Krise nicht spurlos vorbeigegangen. Bei vielen Betrieben des Bäcker- und Konditoreihandwerks hat der monatelange Wegfall des Cafégeschäfts und des Catering-Services zu schmerzhaften Umsatzeinbrüchen geführt.

„Aufgrund von Schließungsanordnungen brachen den Unternehmen seit November 2020 mit dem Café- und Imbiss-Geschäft abermals wichtige Standbeine weg“, sagt Knut Deutscher, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Cottbus (HWK), die Dahme-Spreewald als Kammerbezirk betreut. Auch im Catering, der Belieferung der Gastronomie und im Event-Geschäft für Hochzeiten und Jugendweihen traten bei den Unternehmen empfindliche Verluste ein, erläutert Deutscher. „Das waren und sind wichtige Aufträge für unsere Betriebe.“

Knut Deutscher, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Cottbus. Quelle: Handwerkskammer Cottbus

Über ein Viertel der Betriebe vermeldet Umsatzeinbrüche

In ihrer aktuellen Konjunkturumfrage hat die HWK Bäcker, Konditoren und auch Fleischer – die ebenfalls auf das Catering und Party-Geschäft angewiesen sind – zu ihrer wirtschaftlichen Situation befragt. Das ernüchternde Ergebnis: Fast 23 Prozent der Betriebe bewerten die gegenwärtige Lage als schlecht, rund 39 Prozent als zufriedenstellend. Über 27 Prozent, also mehr als ein Viertel der befragten Betriebe, musste Umsatzeinbußen verkraften.

In Dahme-Spreewald gibt es derzeit 23 eingetragene Bäckereien und drei Konditoreien. Insgesamt sind im Kammerbezirk der HWK Cottbus 114 Bäcker- und 20 Konditoreibetriebe registriert. An der Konjunkturumfrage teilgenommen haben rund 20 Prozent der Lebensmittelhandwerke.

Kurzarbeit hat Jobs gesichert

Positiv ist aus Sicht von HWK-Geschäftsführer Deutscher, dass die Unternehmen trotz der immensen Herausforderungen während der Lockdown-Maßnahmen weitgehend an ihren Beschäftigten festgehalten haben – der Kurzarbeit sei dank. Ein weiteres Mittel, um in der Krise wirtschaftlich zu überleben, waren die von der Regierung gezahlten staatlichen Finanzspritzen. Die haben auch die Bäcker und Konditoren in der Region in Anspruch genommen. Allerdings habe es mit der Auszahlung nicht immer reibungslos geklappt, wie Deutscher moniert.

„Insgesamt kamen viele Hilfen sehr spät bei den Betrieben an“, kritisiert er. Die Antragstellung sei häufig sehr kompliziert gewesen und habe die Betriebe auch eine Menge Geld gekostet, etwa, weil Steuerberater herangezogen werden mussten. „Grundsätzlich wollen Handwerksbetriebe keine Hilfen, sondern ihr eigenes Geld verdienen. Das war leider viel zu lange nicht möglich“, gibt der HWK-Chef zu bedenken.

Brot konnte an der Theke auch im Lockdown verkauft werden. Quelle: Julius Frick

Vor-Corona-Umsätze noch nicht erreicht

Die Wiedereröffnung von Restaurants und Hotels seien ein erster wichtiger Schritt für die Betriebe der Bäcker und Konditoren. „Wir hoffen, dass so schnell wie möglich Normalität einkehrt“, sagt Deutscher. Dies sei trotz der erfolgten Lockerungen derzeit aber noch keineswegs der Fall. „Die Vor-Corona-Umsätze werden noch nicht erreicht.“ Dies liegt seiner Einschätzung nach vor allem an der in Brandenburg nach wie vor geltenden Testpflicht in der Innengastronomie, die in Kombination auch für die Außengastronomie gilt. „Das schreckt Kunden ab, ins Café zu gehen.“

Das hat die Brandenburger Landesregierung inzwischen offensichtlich auch erkannt. Schon bald soll die Testpflicht für Veranstaltungen im Freien und für die Außengastronomie komplett entfallen, wie es aus Potsdam heißt. In diesen Schritt steckt HWK-Hauptgeschäftsführer Deutscher große Hoffnungen, weil dann auch Hochzeiten und andere für die Bäcker und Konditoren wichtige Großveranstaltungen wieder stattfinden können. „Erst, wenn das wieder richtig anläuft, sollten die Betriebe davon in vollem Umfang profitieren“, sagt er.

Von Jérôme Lombard