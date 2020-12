Ehrung für Feuerwehrleute in Bestensee

Bestensee

„In Anerkennung 50-jähriger treuer Pflichterfüllung in der Freiwilligen Feuerwehr verleihe ich die Medaille für treue Dienste in Gold“, ist auf der Urkunde, gezeichnet von Michael Stübgen, Minister des Innern und für Kommunales zu lesen, die Clemens Scholz, Leiter der Feuerwehr Bestensee Jürgen Keller, 1. Hauptbrandmeister am Donnerstagabend überreichte. Brandmeister Klaus Schulze empfing aus den Händen von Clemens Scholz die Medaille für treue Dienste in Gold für seine 60-jährige treue Pflichterfüllung.

Bürgermeister Klaus-Dieter Quasdorf (parteilos)bedankte sich bei den Kameraden für ihre ehrenamtliche Arbeit. Die Freiwillige Feuerwehr Bestensee sei ein maßgebender Verein für die Gemeinde und immer zur Stelle, wenn er gebraucht wird.

Normalerweise finden Ehrungen dieser Art immer zur jährlichen Hauptversammlung statt. Da aber derzeit nicht abzusehen ist, wann und in welchem Umfang die Hauptversammlung stattfinden wird, hatte man sich entschlossen, die Medaille unabhängig von der Versammlung im Gemeindesaal zu überreichen. „Wir wollten die Ehrung der Kameraden nicht aufschieben, deshalb haben wir uns heute hier im Gemeindesaal in ganz kleinem Rahmen getroffen, um Urkunden und Medaille zu überreichen“, sagt Clemens Scholz.

Horst Schulze war 16, als er in Töpchin in die Feuerwehr eintrat. Als er 19968 nach seiner Armeezeit in Bestensee landete, war klar, dass er hier zur Feuerwehr ging. „Für mich war es immer eine Notwendigkeit dabei zu sein, wollte ich doch mit meinem Einsatz anderen helfen“, sagt der 77-Jährige. Bis 2005 war er Atemschutzgerätewart. Aber auch der vorbeugende Brandschutz lag dem Elektromeister am Herzen und so war er nicht selten gemeinsam mit Peter Neumann am Sonntagvormittag unterwegs, um nach dem Rechten zu schauen. Und überhaupt immer wenn was bei der Feuerwehr anfiel, ob Einsätze oder besondere Ereignisse, wie 1998 der Umzug in das Gerätehaus oder 2007 die Fahnenweihe Horst Schulze war dabei. Heute ist er Mitglied der Alters- und Ehrenabteilung. Es gab aber auch Einsätze, an die er nicht gerne zurückdenkt. Da war unter anderem der Flugzeugabsturz in Bohnsdorf – ein grauenhafter Anblick.

Bevor Jürgen Keller mit 16 in die Feuerwehr in Schulzendorf eintrat, war er „Junger Brandschutzhelfer“, wurde später Gemeindebrandmeister, bis er 2000 nach Bestensee zog, um dann in der dortigen Feuerwehr aktiv zu sein. Zudem leitete er lange Zeit die Gefahrenstoffeinheit des Landkreises. Da er jetzt aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr aktiv bei Einsätzen dabei sein kann, ist der 66-Jährige im Innendienst tätig. Aber auch als Leiter des Bauhofes bis Ende 2019 hat Jürgen Keller seine Spuren in der Gemeinde hinterlassen.

Von Gerlinde Irmscher