Eichwalde: Neue CD der Pianistin Gerlint Böttcher

Sie flitzen emsig hin und her, tausende und abertausende „Marschierende Waldameisen“. Nein, das wird kein Text über eine Beobachtung bei einem Waldspaziergang, sondern die Überleitung zu einer neuen CD der Eichwalder Pianistin Gerlint Böttcher. Denn sie lässt diese fleißigen und winzigen kleinen Waldarbeiter quasi über die Tastatur eilen in einer kleinen Komposition von Günther Franz Kasseckert. Es ist etwas ganz Besonderes, dass nun fünf kurze Stücke des baden-württembergischen Psychologen und Komponisten auf einer CD erscheinen werden. Als Gerlint Böttcher 2017 im Rahmen eines Sonderkonzertes zur Wiedereröffnung des Königs Wusterhausener Schlosses jene kleinen Werke vorstellte, war das Publikum entzückt ob der einfühlsam vorgetragenen Interpretation. Und der dabei anwesende Günther Franz Kasseckert auch.

CD löst Vorfreude aus auf künftige Auftritte Böttchers

Vor allem aber besteht das Album aus zwei hervorragenden Live-Mitschnitten von Auftritten Gerlint Böttchers zusammen mit dem Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim in der Kreuzkirche im Rahmen der Schlosskonzerte Königs Wusterhausen. Gemeinsam interpretierten sie unter der Leitung von Timo Handschuh Beethovens Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1 in C-Dur und Mendelssohn Bartholdys Konzert für Klavier und Orchester Nr. 2 in d-Moll.

Die CD macht zugleich große Vorfreude auf die nächsten Schlosskonzerte, die am 4. September von Böttcher und dem Orchester eröffnet werden. Vier hochkarätig besetzte Konzerte sind bis Ende Oktober geplant. Voraussichtlich am 23. Juli wird der Vorverkauf beginnen. Sämtliche Konzerte werden im großen Saal der Finanzhochschule Königs Wusterhausen veranstaltet. Sollten weniger Zuschauer als derzeit geplant in den Saal dürfen, würden alle Konzerte in leicht verkürzter Variante zweimal hintereinander stattfinden.

Die unbedingt hörenswerte CD wird bereits am 16. Juli bei Hänssler Classic international veröffentlicht werden.

Von Karen Grunow