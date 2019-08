Zeesen

Am frühen Freitagmorgen wurde der Polizei ein Einbruch in eine gewerbliche Einrichtung im Zeesener Gewerbepark gemeldet. Gewaltsam waren Unbekannte in die Geschäftsräume eingedrungen und hatten so einen Schaden von mehreren tausend Euro verursacht. Gestohlen wurde einer ersten Übersicht zufolge nichts.

Fährtenspürhund der Polizei kam zum Einsatz

Im Zuge erster Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen kam auch ein Fährtenspürhund der Polizei zum Einsatz. Inzwischen hat die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen.

Von MAZonline