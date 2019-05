Zernsdorf

In das Vereinsheim auf dem Sportplatz in Zernsdorf sind bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag eingebrochen. Die Täter entkamen mit Bargeld in noch nicht zu beziffernder Höhe. Durch die Einbrecher wurden ein Fenster und mehrere Türen am Gebäude beschädigt. Dieser Sachschaden wird derzeit auf 1000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat vor Ort die Ermittlungen übernommen. Auf dem Vereinsgelände fand am Samstag der Wiesenhof-Cup mit zahlreichen Wettkämpfen statt. Außerdem wurde am Wochenende zugleich das Fest zum 60-jährigen Bestehen des SV Zernsdorf 1959 e.V. mit abendlicher Party und Frühschoppen am Sonntag gefeiert.

Von MAZonline