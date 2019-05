Königs Wusterhausen Zernsdorf - Einfamilienhaus durch Brand völlig zerstört Durch einen Brand wurde am Dienstagabend ein Einfamilienhaus in Zernsdorf komplett zerstört. Während der Löscharbeiten der Feuerwehr stürzte das Dach des Gebäudes ein. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beläuft sich auf 100.000 Euro.

Am Dienstagabend stand in Zernsdorf ein Einfamilienhaus in Flammen. Quelle: Feuerwehr Königs Wusterhausen