Nach neuem Eklat zwischen Bürgermeister und SVV: Sitzung abgesagt

Der Situation in der Königs Wusterhausener Kommunalpolitik spitzt sich weiter zu. Erneut gibt es einen Eklat, wieder geht es um die Tagesordnung der Stadtverordnetenversammlung, und wieder sind Tagesordnungspunkte von der Einladung verschwunden, die ein Großteil der Stadtverordneten behandeln wollten. Während es bei der Sitzung vom 2. Mai nur ein Punkt war, den das Rathaus eigenmächtig gestrichen hatte, sind es diesmal zwei. Beide drehen sich um die Amtsführung des Bürgermeisters. Dabei war die Sitzung für den 20. Mai vor allem deshalb anberaumt worden, um genau diese Themen zu behandeln.

Nach wie vor steht der fraktionsübergreifende Antrag im Raum, wonach die Amtsführung des Bürgermeisters von einem Rechtsanwalt begutachtet werden soll. Diesen Tagesordnungspunkt hatte die Verwaltung bereits von der Tagesordnung der vorigen Sitzung gestrichen. Die Begründung damals: Der Titel verstoße gegen die Persönlichkeitsrechte von Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW), weil er bereits nahelege, dass das sein Verhalten nicht rechtskonform gewesen sein könnte. Überdies sei die SVV nicht zuständig für eine solche Überprüfung – wobei das Rathaus offen lies, wer eine solche Überprüfung anstelle der SVV in Auftrag geben sollte.

Kommunalaufsicht stellt sich hinter SVV-Chefin Lazarus

Da der Punkt nicht auf der Einladung stand, die der Bürgermeister veröffentlicht hatte, konnte das Thema am 2. Mai auch nicht behandelt werden. Das Vorgehen des Rathauses hatte harsche Kritik ausgelöst, unter anderem hatte auch die SVV-Vorsitzende Laura Lazarus ( CDU) den Bürgermeister während der Sitzung darauf hingewiesen, dass sie als Vorsitzende die Tagesordnung festlegt und er sie nicht eigenmächtig ändern darf. Diese Auffassung ist inzwischen auch von er der Kommunalaufsicht in zwei Schreiben ans Rathaus und die SVV ausdrücklich geteilt worden. Im Rathaus ist man allerdings nach wie vor anderer Rechtsauffassung.

Vertritt die Rechtsauffassung, dass der Bürgermeister in die Tagesordnung eingreifen darf: Swen Ennullat (FWKW). Quelle: Gerlinde Irmscher

Für den 20. Mai war nun eine neue Sitzung angemeldet worden, in deren nicht öffentlichen Teil der Antrag besprochen werden sollte. Als zweiten Punkt hatten die Grünen ebenfalls für den nicht öffentlichen Teil einen Punkt mit dem Titel „Aussprache und Maßnahmen zum dienstlichen Verhalten des Bürgermeisters“ beantragt. Aber auf der Tagesordnung, die am Freitag vom Bürgermeister in Printmedien und in den Aushängen veröffentlicht wurde, fehlen beide Tagesordnungspunkte.

Grünen-Fraktionschefin: Ennullat handelt „undemokratisch“

Enthalten sind neben Formalien lediglich ein Antrag aus dem Rathaus zur Rücknahme des umstrittenen Kunstrasenbeschlusses und ein Antrage der AfD-Fraktion zur Abwahl der SVV-Vorsitzenden Laura Lazarus ( CDU).

Die Grünen-Fraktionschefin Ines Kühnel reagierte am Freitag genervt, und warf dem Bürgermeister undemokratisches Verhalten vor. „Wenn wir Tagesordnungspunkte anmelden, haben die auf der Tagesordnung zu stehen. Zu einer Aussprache mit dem Bürgermeister sollten wir berechtigt sein, ich halte sie nach den Ereignissen der vergangenen Wochen auch für dringend notwendig. Sie sollte auch mit der gesamten SVV geführt werden. Wenn er das von der Tagesordnung streicht, weil es ihm nicht gefällt, ist das undemokratisch“, so Kühnel.

Lazarus : „Erwarte, dass sich Bürgermeister rechtskonform verhält“

Die Vorsitzende der SVV, Laura Lazarus, hat die Sitzung deshalb am Freitag abgesagt und den Bürgermeister aufgefordert, für einen Ersatztermin die vollständige Tagesordnung bekannt zu machen.

Vertritt die Rechtsauffassung, dass der Bürgermeister nicht in die Tagesordnung eingreifen darf: Laura Lazarus (CDU). Quelle: Oliver Fischer

„Die Kommunalaufsicht hat zum zweiten Mal ausdrücklich Stellung bezogen. Ich erwarte nun, dass sich der Bürgermeister rechtskonform verhält und seiner Pflicht nachkommt“, sagt sie. Als neuer Termin ist der 26. Mai anvisiert.

Aus dem Rathaus kam bis Freitagnachmittag dazu keine Stellungnahme.

