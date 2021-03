Königs Wusterhausen

Die Eltern der 5C sind besorgt: Wie wird es mit der Klassenlehrerin ihrer Kinder weitergehen? Die Seiteneinsteigerin hatte die Klasse an der Grundschule Zeesen im Sommer 2019 übernommen, zunächst als befristete Vertretung. Doch nun läuft der Vertrag zum Schuljahresende aus.

Ein Zustand, den die Eltern nicht einfach hinnehmen wollen. Jörg Naumann hat sich deshalb gemeinsam mit anderen Eltern an die MAZ gewandt. Sie haben außerdem Kontakt zum Brandenburger Bildungsministerium aufnehmen. Unter anderem stört sie, dass der Vertrag der Lehrerin bis eine Woche vor Schuljahresende befristet sei. „Was für eine Art mit Kindern und der Klassenleiterin umzugehen“, heißt es in einem Schreiben, das der MAZ vorliegt.

Viel Engagement beim Homeschooling

Das für die Grundschule zuständige Schulamt in Cottbus lehne eine nahtlose Übernahme ab – obwohl die Klassenlehrerin eine hervorragende Arbeit leiste. Gerade während des Homeschoolings habe die Seiteneinsteigerin immer wieder „neue Ideen, großes Engagement und viel Leidenschaft“ gezeigt, heißt es. „Eine ständige Erreichbarkeit für alle 120 Kinder und deren Eltern war stets gegeben.“ Bis heute sei das unverändert.

Die Grundschule Zeesen. Geht es nach den Eltern, soll die Seiteneinsteigerin übernommen werden. Quelle: Johanna Apel

Nun werde die Stelle erneut ausgeschrieben – und auch andere Lehrer könnten sich bewerben. Die Befürchtung der Eltern: Die Klassenlehrerin könnte als Seiteneinsteigerin gegenüber anderen Lehrern schlechtere Chancen haben. Und: Zwar könne sie sich im kommenden Schuljahr nun ebenfalls auf die Stelle bewerben. Doch dazwischen liegen die Sommerferien – und die Lehrerin müsste eine Arbeitslosigkeit von mehreren Wochen in Kauf nehmen. Auf eine Planstelle habe sie hingegen als Seiteneinsteigerin keine Chance.

Schulbeginn ohne Lehrerin?

Für die Eltern sei das unverständlich, gerade in diesen „ohnehin schon problematischen Zeiten“. Hier werde „zu Lasten von Kindern eine nicht nachvollziehbare Personalpolitik betrieben.“

Denn die Fünftklässler müssten sowohl die Zeugnisausgabe als auch den Schulbeginn vorerst ohne Klassenleiterin meistern. Die Vertretungsstelle beginne erst später. Und sollte sich bei der Bewerbung ein anderer Lehrer durchsetzen, sei es für die Kinder bereits der vierte Lehrerwechsel – was „große Auswirkungen auf die Beurteilung und Benotung der Kinder für die weiterführenden Schulen“, habe.

„Uns ist wichtig, dass die Schüler ihre Lehrerin bis zum Ende der 6. Klasse behalten“, bekräftigt Jörg Naumann im Telefonat mit der MAZ. Die Regeln seien schließlich von Menschen gemacht worden. Und in anderen Betrieben sei es nun einmal auch so, dass gute Mitarbeiter bleiben könnten.

Was das Ministerium dazu sagt

Das für die Grundschule Zeesen zuständige Schulamt in Cottbus ist dem Brandenburger Bildungsministerium unterstellt. Auch dort hat man von dem Fall bereits mitbekommen. Die Eltern hätten sich bereits an das Ministerium gewandt, sagt die Sprecherin Ulrike Grönefeld. Sie verweist jedoch darauf, dass es sich bei Ausschreibung und Bewerbung um ein normales Verfahren handele. Der Vorgang habe nichts mit der Person der Lehrerin zu tun. Allerdings müsse auch in einem solchen Fall das gängige Verfahren eingehalten werden – alles andere wäre gegenüber anderen Bewerbern wiederum nicht korrekt.

Die Bewerbungsfrist endet nach Angaben der Eltern bereits am 16. März. Erst in der nächsten Zeit wird sich zeigen, wie es mit der 5C weitergeht. Geht es nach dem Schulleiter André Hollo, wird die Lehrerin jedoch auch die 6C weiterhin leiten können. Wie er im MAZ-Telefonat mitteilt, habe er ihr bereits angeboten, die Klasse bis zum Ende der Grundschulzeit zu führen. Allerdings wäre sie dann erneut als Vertretungslehrerin eingestellt.

Von Johanna Apel