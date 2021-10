Mit einem neuen Namenssponsor startet Volleyball-Bundesligist Netzhoppers in die neue Saison 2021/2022, die am Mittwoch, dem 6. Oktober, beginnt. Um 19.30 Uhr empfangen die Energiequelle Netzhoppers KW-Bestensee in der Bestenseer Landkost-Arena die United Volleys aus Frankfurt am Main.