Erinnerungen an die Kolonnaden in Königs Wusterhausen

Königs Wusterhausen

Immer wieder finden Chronisten in ihren Archiven oder durch Zufälle auf Trödelmärkten interessante Fotomotive. Diese sind stumme Zeitzeugen einer Ortsgeschichte und dokumentieren, wie die Orte sich verändern.

Ansichtskarten im Besitz von Oliver Nippert, einem leidenschaftlichen Sammler aus Königs Wusterhausen zeigen etwa die Kolonnaden am Ufer der Schleuse in Königs Wusterhausen, und natürlich würde er gern wissen, in welcher Zeitepoche diese gebaut worden sind. 1997 sind die Kolonnaden im Zuge der Neugestaltung der Bahnhofstraße entfernt worden. Laut Ansichtskarten waren sie beliebte Fotomotive, die als Gruß von Königs Wusterhausen in alle Himmelsrichtungen geschickt wurden.

Bauarbeiten beim Abriss der Kolonnaden Quelle: kugel

Anfragen beim Philalisten-Verein ergaben leider keine konkreten Angaben. Eine Ansichtskarte hat keinen Datumsstempel, eine andere ist mit 1906 abgestempelt auf der sind die Kolonnaden bereist abgebildet. Eine hoffnungsvolle Auskunftsstelle war das hiesige Stadtarchiv. Hier wurde man fündig und studierte in alten Akten.

Schon zu kurfürstlichen Zeiten existierte eine primitive Holzbrücke mit einem Schleusenbau, allerdings fehlten hier die Kolonnaden. Der Gemeindevorstand unter der Leitung des Bürgermeister Paul Babenzien legte 1904 schon einen Plan zur Verschönerung der hiesigen Geschäftsstraße, also der Bahnhofstraße, vor, in dem die Kolonnaden vorgesehen waren, vor. So ist anzunehmen, dass in der Zeit von 1904 und 1906 diese Kolonnaden entstanden. Zu diesem Zweck stellte der Uhrmachermeister Thomas ein Teil seines Biergartens zur Verfügung.

Lastkähne legten an den Kolonnaden an

Blick von der Baustelle zur Schleuse 1997 Quelle: kugel

Beim Bau wurden die Bürgersteige von Betonpfeilern der Kolonnaden gestützt. Lastkähne legten an und warteten auf ihre Durchschleusung. Wie auf dem Foto ersichtlich, hält die Frau des Kapitäns das Ruder fest in ihren Händen. Ihr Gatte manövrierte mit einer Stake das Schiff in die richtige Anlegeposition. Während der Liegezeit, so ist es überliefert, versorgte der Gastwirt Franz Sass aus der gegenüberliegenden Straßenseite der Bahnhofstr. 1 mit Getränken und Speisen. Doch war die Durchschleusung schon 1906 nicht umsonst. 1 Mark musste bezahlt werden, und 1 Pfennig für den Schleusenknecht.

Die Fußgänger gelangten von der Schlossstraße aus über eine zehnstufige Holztreppe hinunter zum Uferbereich, von diesem führte eine Verbindungstreppe direkt zur Schiffsanlegestelle. Dadurch konnten die Schiffsbesatzungen trockenen Fußes das Königs Wusterhausener „Festland“ betreten.

Viele Einheimische, die noch die Kolonnaden kannten, bedauern den Abriss dieses Bauwerkes. Nur noch zahlreiche Fotos zeigen uns dieses architektonische Bauwerk, dass leider der Nachwelt nicht mehr erhalten ist.

In eigener Sache Die MAZ veröffentlicht in der Rubrik „ Heimatgeschichte” Beiträge über historische lokale Themen. Wenn Sie, liebe Leser, zum Beispiel als (Hobby-)Historiker, Ortschronist oder Heimatforscher aktiv sind, können Sie uns gern Beiträge für diese Seite anbieten. Gesucht werden Berichte über historische Themen, die auch über einen Ort hinaus die Leser in der Region Dahmeland-Fläming interessieren können. Bitte senden Sie Ihre Manuskripte (maximal zwei Din-A4-Seiten) und Ihr Bildmaterial dazu an: MAZ-Regionalverlag Dahmeland-Fläming „ Heimatgeschichte” Karl-Marx-Str. 23 15711 Königs Wusterhausen desk.df@MAZ-online.de

Von Rainer Kugel