Seit Ende April gab es auf dem Gelände des katholischen Pfarramtes Eichenallee/Ecke Friedrich-Engels-Straße eine Spielebox. Angelehnt an die Idee der Bücherzellen konnte man hier Dinge wie Brettspiele, Kartenspiele, Tischtennisutensilien und Spielzeug hinterlegen oder tauschen.

Ziel war, die Freizeit der Jüngsten in Zeiten der Kontaktbeschränkungen etwas fröhlicher zu gestalten. Die Idee kam von Daniel Gensigk, Sportjugendkoordinator beim Kreissportbund und Thomas Thiele vom Stadtjugendring. Nachdem junge Fans des Fußballbundesligisten Union Berlin den Gabenzaun in der Maxim-Gorki-Straße 7 ins Leben gerufen hatten, wollte man auch etwas für die Kleinen machen.

Zurück in die eigene Kindheit

So initiierten der katholische Jugendclub Profete, die Kreissportjugend LDS, die katholische Gemeinde St. Elisabeth und der Stadtjugendring gemeinsam die Spielebox. Bis auf Plüschtiere – aus hygienischen Gründen – war nun alles willkommen, mit dem sich Kinder die Zeit vertreiben können

Die Augen leuchten und voller Begeisterung sprudeln die Worte, wenn Dirk Marx über die Spielebox berichtet. „Für meine Begriffe wurde sie gut angenommen. Die Leute haben sich diszipliniert verhalten und es gab keine schlimmen Zwischenfälle“, so sein Fazit. Immer morgens und abends schaute er in der Spielebox nach dem Rechten. Viel zu tun gab es nicht, sorgten doch schon die Geber und Nehmer für Ordnung.

Und was da so alles getauscht wurde, brachte nicht nur Kinderaugen zum Leuchten. Auch für die „großen“ Kinder war es mitunter ein Zurückversetzten in die eigene Kindheit, als sie Dinge entdeckten, die bei ihnen damals hoch im Kurs standen. So war es bei Dirk Marx der Stabilbaukasten „Construction 100“. Als er ihn entdeckte, hätte er am Liebsten sofort angefangen zu bauen.

„ Spielebox “ soll wieder stattfinden

Als Anfang Juni die Spielebox geschlossen wurde, waren sich die Initiatoren einig, es soll keine Eintagsfliege bleiben und versprachen, dass es eine Wiederholung geben wird. „Es könnte ein schönes Ritual immer so um den Kindertag herum werden“, erklärt Marx. Allerdings – wer schon jetzt Spielzeug, das nicht mehr gebraucht wird, abgeben möchte, kann das gerne tun. „Wir haben die Möglichkeit es einzulagern und bevor es weggeworfen wird, ist es doch viel besser und auch umweltfreundlicher, wenn es durch ein anderes Kind ein zweites Leben bekommt“, sagt Dirk Marx. Ein Anruf unter 0162 8703355 genügt, um Modalitäten abzusprechen.

