Ausbruch im Seniorenheim fordert erstes Todesopfer

Dahme-Spreewald

Der Corona-Ausbruch im Awo-Seniorenheim in der Königs Wusterhausener Rosa-Luxemburg-Straße hat ein erstes Todesopfer gefordert. Wie der Landkreis Dahme-Spreewald am Donnerstag mitteilte, starb ein 73 Jahre alter Mann an den Folgen seiner Covid-19-Erkrankung. Der Mann war am Wochenende mit Symptomen ins Achenbach-Krankenhaus gebracht worden, wo er auch verstarb. Nach Auskunft des Landkreises litt er an Vorerkrankungen.

Aus dem Heim waren am vergangenen Sonnabend zwei Bewohner mit Verdacht auf die Lungenkrankheit Covid-19 ins Krankenhaus gebracht worden. Dort hatte man bei beiden das neuartige Coronavirus Sars-Cov-2 nachgewiesen. Daraufhin wurden alle Bewohner und die gesamte Belegschaft des Heims getestet, wobei sich herausstellte, dass 16 Bewohner und fünf Beschäftigte sich mit dem Virus infiziert hatten. Die betroffenen Beschäftigten sind aktuell in häuslicher Quarantäne, die betroffenen Bewohner sind isoliert worden.

Anzeige

Siebter Todesfall im Zusammenhang mit Corona

Am Mittwoch wurden erneut von allen 82 übrigen Bewohnern und Angestellten Abstrichtests genommen, die Ergebnisse stehen noch aus. Das Heim darf aktuell von Außenstehenden nicht betreten werden. Die Angestellten arbeiten mit spezieller Schutzausrüstung.

Weitere MAZ+ Artikel

Der 73 Jahre alte Mann ist der siebte Todesfall im Zusammenhang mit Corona in Dahme-Spreewald. Stand Donnerstag sind im Landkreis 204 Infektionen nachgewiesen, allein 78 davon in Königs Wusterhausen. Vier Betroffene werden aktuell stationär im Krankenhaus betreut. 129 der Erkrankten sind inzwischen genesen.

Von Oliver Fischer