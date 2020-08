Königs Wusterhausen

Die Freie Unabhängige Wählergemeinschaft FWKW stellt in Königs Wusterhausen den Bürgermeister. In der Stadtverordnetenversammlung (SVV) ist FWKW aber nur eine von acht Fraktionen und wird zumeist überstimmt. Der Fraktionsvorsitzende Thomas Stiller und sein Stellvertreter Raimund Tomczak sprechen von einer Einheitsfront aus SPD, Linken, CDU, Bündnisgrünen, Wir für KW/BvO und zwei Fraktionslosen gegen den Bürgermeister.

Herr Stiller, Herr Tomczak, in der SVV-Sitzung am 18. Juni sind bemerkenswerte Dinge passiert. Lassen Sie uns erst über einen Vorfall sprechen, der weniger Beachtung gefunden hat. Sie, Herr Stiller, haben damals sehr emotional reagiert, als jemand ihnen eine Nähe zur AfD unterstellt hat. Angesichts der engen Zusammenarbeit beider Fraktionen kam das überraschend.

Anzeige

Thomas Stiller: Auch unseren Fraktionsmitgliedern wird eine AfD-Nähe vorgeworfen. Das wird festgemacht am Abstimmungsverhalten und daran, dass man mal miteinander spricht. Das ist ein Unding. Ich bin parteilos. Wir sind eine unabhängige Wählergemeinschaft, wir kümmern uns um Sachthemen. Und wir haben von Anfang an klar gesagt, dass es kein Bündnis mit der AfD geben wird.

Weitere MAZ+ Artikel

Raimund Tomczak: Ich halte den Vorwurf für eine Unverschämtheit. Es war immer klar, dass die AfD für uns kein Partner ist. Trotzdem gehören Gespräche zu den demokratischen Gepflogenheiten dazu. Es kann inhaltliche Übereinstimmungen geben, aber es gibt keine politischen.

Machen Sie es sich da nicht ein bisschen einfach? Der Bürgermeister und FWKW-Stadtverordneten posierten mit AfD-Leuten in Potsdam für ein Foto. Bei den Demonstrationen gegen die Beurlaubung Swen Ennullats traten Sie, Herr Stiller, und AfD-Fraktionschef Jan Schenk abwechselnd als Redner auf. Swen Ennullat begrüßte auch ausdrücklich den Abwahlantrag der AfD gegen die SVV-Vorsitzende Laura Lazarus. Können Sie verstehen, dass andere sagen, das sieht nach einem Bündnis aus?

Thomas Stiller: Das ist deren Wahrnehmung, aber es ist nicht das, was wir tun. Beweise dafür muss ich nicht liefern. Nur so viel: Dem Abwahlantrag haben wir als Fraktion nicht zugestimmt. Und die Demos wurden von einer Einwohnerin initiiert, dort kann jeder seine Meinung sagen. Dass Herr Schenk die Möglichkeit genutzt hat, dort zu sprechen, kann ich nicht beeinflussen. Es gibt kein Bündnis mit der AfD.

Dann lassen Sie uns zum zweiten bemerkenswerten Ereignis der Sitzung kommen: Swen Ennullat wurde für drei Monate beurlaubt. War das aus Ihrer Sicht gerechtfertigt?

Thomas Stiller: Ganz klar nein. Für mich ist das völlig unverhältnismäßig und inakzeptabel und kam auch völlig überraschend. Der Antrag wurde als Tischvorlage unter Ausschluss meiner Fraktion eingereicht und durchgewinkt. Über die Konsequenzen darf ich nicht reden, weil nicht öffentlich darüber beraten wurde. Aber das ganze zieht eine große personelle und finanzielle Belastung für die Stadt nach sich.

Raimund Tomczak: Ich habe das in 30 Jahren Kommunalpolitik noch nicht erlebt. Selbst bei Tischvorlagen war es stets üblich, dass sie allen Fraktionen vorab zur Verfügung gestellt wurden. Aber die eigentliche Frage ist doch, warum es so lange dauert, bis das Gericht den Eilantrag des Bürgermeisters gegen seine Beurlaubung bearbeitet. Darauf warten wir jetzt seit fast zwei Monaten.

Ein zuständiger Richter soll erkrankt sein ...

Raimund Tomczak: Mag sein. Das sorgt aber für Gerüchte. Fakt ist, die Initiatoren haben ihre Ziele durch die Beurlaubung nicht erreicht. Das Rathaus ist weiter handlungsfähig, es werden auch weiterhin Beschlüsse beanstandet. Und der Bürgermeister wird wiederkommen.

Viele nehmen den Bürgermeister aber als das zentrale Problem in dem Konflikt war. Können Sie das zumindest nachvollziehen?

Thomas Stiller: Mit der Wahl von Swen Ennullat zum Bürgermeister gab es eine Spaltung in der SVV. Ein parteiloser, unabhängiger Kandidat übernahm eine Funktion, die jahrzehntelang von Parteien besetzt wurde. Swen Ennullat ist aus meiner Sicht jemand, der die Aktenlage sehr genau nimmt. Er äußert deshalb Bedenken und beanstandet Beschlüsse, die er für problematisch hält. Da darf man doch von den anderen Fraktionen erwarten, dass sie darauf eingehen und ihre Beschlussvorlagen entsprechend ändern. Sie wollen aber, dass alles, was sie einbringen, Erfolg hat. Das ist aus meiner Sicht das Problem.

Wenn Mehrheitsbeschlüsse gefasst werden, müssen sie normalerweise auch vom Rathaus umgesetzt werden. Stattdessen wurden aber mehr als 15 Beschlüsse beanstandet. Bei einer derartigen Häufung wirft das schon die Frage auf, ob der Bürgermeister Beschlüsse, die ihm nicht passen, einfach nicht umsetzen will.

Thomas Stiller: Wenn Beschlüsse rechtswidrig sind, kann und darf der Bürgermeister sie nicht umsetzen. Einige Fraktionen in der SVV akzeptieren nicht, dass die Verwaltung Kompetenzen hat. Die Ergebnisse rechtlicher Prüfungen werden in Frage gestellt. Das ist fehlender Respekt den Mitarbeitern gegenüber.

Von den 36 SVV-Mitgliedern sind fünf Juristen. Die haben mehrfach eingeschätzt, dass die Verwaltung nicht rechtskonform arbeitet. Die Kommunalaufsicht hat diesen Eindruck auch mehrfach bestätigt. Was sollen diese Juristen Ihrer Meinung nach tun?

Thomas Stiller: Sie sollen jetzt die Entscheidungen, die bei der Kommunalaufsicht und beim Verwaltungsgericht liegen, abwarten und nicht die gleichen Beschlüsse noch einmal einbringen. Es ist doch klar, dass sie wieder beanstandet werden.

Das Verhältnis der SVV-Mehrheit zum Bürgermeister scheint zerrüttet zu sein. Wie sieht es bei den Stadtverordneten untereinander aus?

Raimund Tomczak: Im Moment ist die politische Situation absolut verkorkst. Eine Zusammenarbeit, die es in der Vergangenheit auch bei haarsträubenden Gegensätzen gab, ist nicht möglich. Ich mache dafür auch die Vorsitzende verantwortlich. Sie hat die Rolle einer überparteilichen Moderatorin verlassen und agiert als Teil der SVV-Mehrheit.

Wie soll das besser werden?

Thomas Stiller: Ich finde, dass es in den Ausschüssen durchaus einen guten Dialog gibt. Aber künftig müssten auch Runden mit Fraktionsvorsitzenden und dem Bürgermeister stattfinden, Vorberatungen, die es bislang so nie gab. Und alle müssen sich an Regeln halten. Auch sollte man aufhören, immer wieder Druck auf den Bürgermeister auszuüben.

Mit Verlaub, gerade Swen Ennullat gilt als jemand, der regelmäßig und massiv Druck auf seine Umgebung ausübt, um Ziele zu erreichen.

Thomas Stiller: Das höre ich zum ersten Mal. Ich jedenfalls bin grunddemokratisch und halte mich an Regeln.

Und was erwarten Sie von Swen Ennullat?

Thomas Stiller: Er sollte an gemeinsamen Gesprächen teilnehmen und dort plausibel darstellen, wie er zu bestimmten Entscheidungen kommt. Aber die SVV-Mehrheit muss auch bereit sein, ihn als Bürgermeister zu akzeptieren. Das kann er unterstützen, indem er mehr kommuniziert, was er macht. Es ist seine Aufgabe, diesen Dialog zu führen. Aber wenn er zurückkehrt, darf nicht wieder an seinem Wahlamt gerüttelt werden. Das muss aufhören.

Raimund Tomczak: Für mich ist die Lage nur zu befrieden, wenn die Scharfmacher wieder auf eine Diskussionsebene zurückkehren. Dann wird es vielleicht besser, aber das wird mühselig.

Herr Stiller, FWKW wird oft als reine Bürgermeisterfraktion gesehen. Wie ist Ihr Verhältnis zu Herrn Ennullat?

Thomas Stiller: Ich wahre eine gesunde Distanz zu ihm, weil ich mich in erster Linie als Fraktionsvorsitzender und Stadtverordneter sehe. Die Bezeichnung Bürgermeisterfraktion finde ich deshalb auch unglücklich. Seit seiner Beurlaubung hatte ich auch keinen Kontakt zu ihm.

Werden Sie ihm dieses Interview zur Autorisierung vorlegen?

Thomas Stiller: Nein.

Von Frank Pawlowski und Oliver Fischer