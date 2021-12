Königs Wusterhausen

Königs Wusterhausens Bürgermeisterin Michaela Wiezorek ist derzeit auf Deutsche Bahn nicht gut zu sprechen. Gleich zweimal kritisierte sie den Konzern in der vergangenen Woche öffentlich – und mit markigen Worten.

Schon in der Sitzung der Stadtverordneten am Montag bezeichnete sie die Zusammenarbeit mit der Bahn als „unterirdisch“. Dass der Bau des Fahrradparkhauses mehrfach verschoben werden musste, liege nicht an der Stadt, sondern an „schleppender und teilweise nicht gewollter Abstimmung“ seitens des Großkonzerns, sagte sie.

Wiezorek: „Macht uns sehr wütend“

Bei einem Pressetermin in dieser Woche legte sie noch einmal nach. Bestimmte Entscheidungswege und Abläufe innerhalb des Konzerns seien „nicht nachvollziehbar“, sagte sie. „Das macht uns sehr wütend.“

Konkret ging es zuletzt um die Umlegung von Leitungen, die dort in der Erde lagerten, wo die Stadt ihr Fahrradparkhaus bauen will. Laut Rathaus zogen sich die Abstimmungen darüber, welche Kabel zu welchem Unternehmen gehören und wann umgelegt werden können, über einen sehr langen Zeitraum hin. Inzwischen seien fast alle Kabel in ein neues Trafohäuschen verlegt worden – bis auf eines. Das letzte Kabel, an dem der Baubeginn nun hängt, ist laut Michaela Wiezorek ein Kabel, über das eine Weiche im Bahnhofsbereich geheizt wird. Das sei im November mitgeteilt worden.

Blick auf den Standort des geplanten Fahrradparkhauses, Quelle: Frank Pawlowski

Das Problem: Laut dem Regelwerk der Bahn darf eine Weiche im Winter nie unbeheizt sein. Die Bahn hat der Stadt deshalb mitgeteilt, dass das Kabel erst nach dem Winter verlegt werden kann – womit der Stadt ein weiteres halbes Jahr verloren geht. Noch Ende Oktober hatte sich die Bürgermeisterin zuversichtlich gezeigt, dass mit den Erdarbeiten „jetzt“ begonnen werden kann. Nun geht sie davon aus, dass der erste Spatenstich nicht vor dem 30. April gesetzt wird.

Das Königs Wusterhausener Fahrradparkhaus ist eine schier endlose Geschichte. Vor fünf Jahren hatte die Stadt mit den Planungen begonnen. 2018 gab es den entsprechenden Förderbescheid des Landes. Eröffnungstermin sollte 2019 sein. Der Bau verzögerte sich aber immer wieder.

Mehrere Ausschreibungen für Fahrradparkhaus gescheitert

Dabei hatte die Stadt sogar schon mehrfach versucht, Baufirmen zu beauftragen. Auch die Ausschreibungen scheiterten aber stets. Mal meldete sich gar keine Firma, mal war es nur eine, deren Angebot aber unzulässig war. Zum Glück, wie man heute im Rathaus sagt. Bei der Stadt ging man damals davon aus, dass es sich bei den letzten Abstimmungen mit der Bahn um Formalien handelt. So lange das Kabelproblem nicht gelöst ist, wäre ein Baubeginn aber ohnehin nicht möglich gewesen. Da hätte gegebenenfalls auch Entschädigungsforderungen an die Stadt zur Folge gehabt.

Auch dass sich so wenig Firmen bewerben, hänge mit der Bahn zusammen, so die Bürgermeisterin. Die Bahn gilt allgemein als schwierige Partnerin. Auf Bahngelände darf zudem längst nicht jede Baufirma bauen. Nur zertifizierte Firmen sind dort zugelassen. Von denen schrecken aber auch manche zurück, so die Bürgermeisterin. Denn der Bahnkonzern splittet sich auch noch in mehr als zehn Einzelunternehmen auf, die für unterschiedliche Dinge zuständig sind und mit denen die Kommunikation mal einfacher, mal weniger einfach sei. „Dem Bürger ist das alles nicht mehr zu vermitteln“, so Wiezorek.

Dass das Fahrradparkhaus im kommenden Jahr fertig wird, ist damit nun auch unwahrscheinlich. Bei der Bahn hat sich am Donnerstag niemand mehr zum Fahrradparkhaus in Königs Wusterhausen geäußert.

Von Oliver Fischer