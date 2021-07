Königs Wusterhausen

Es sind dramatische Bilder, die aus den Katastrophengebieten Deutschlands kommen. Die Unwetter der vergangenen Tage, die zu Hochwasser führten, hat bereits über 100 Menschenleben gefordert.

Rettungskräfte sind in den betroffenen Regionen im Dauereinsatz und kommen an den Rand ihrer Kräfte. Das erschüttert auch die Kollegen im Rest des Landes betroffen, wie Sebastian Gellrich. Er ist Stadtwehrführer der Stadt Königs Wusterhausen und wendet sich mit einem bewegenden Appell in den sozialen Netzwerken an alle Bürgerinnen und Bürger der Region.

Hilfe für Feuerwehren in Altena und Werdohl

Denn nachdem in den Gemeinden Altena und Werdohl bereits zwei Rettungskräfte verstorben sind, wolle man nun helfen. So hat die Feuerwehr der Stadt ein Spendenkonto eröffnet und ruft dazu auf die Kameradinnen und Kameraden in den betroffenen Hochwasserregionen und die Angehörigen zu unterstützen.

„Man weiß, was die Kollegen für Arbeit leisten“, sagt Sebastian Gellrich auf Nachfrage. „Wenn Hilfe angefordert wird, unterstützen wir natürlich auch sofort.“ Doch bis es so weit ist, wolle man so helfen. Landrat Stephan Loge gab am Freitag bekannt, dass man im Landkreis vorbereitet sei und jederzeit Hilfe schicken kann. Dies erfolge jedoch nur bei explizierter Anforderung der Rettungskräfte.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Unser besonderes Mitgefühl gilt den Angehörigen der Opfer und all jenen, die Leid, Verlust und Ungewissheit ertragen müssen“, so Loge weiter und auch bei den Lesern des Spendenaufrufs ist das Mitgefühl groß. „Die Resonanz ist hoch“, freut sich Sebastian Gellrich. „Da sieht man, dass wenn es drauf ankommt wir alle zusammenhalten.“

Bis zum 25. Juli kann noch gespendet werden. Die Spenden werden dann persönlich übergeben.

Spendenkonto

Königs Wusterhausener Feuerwehrverein e.V.

IBAN: DE47 1605 0000 3661 0234 70

BIC: WELADED1PMB

Verwendungszweck : Hilfe Altena Werdohl

Oder PayPal MoneyPool: https://paypal.me/pools/c/8Be2n29S5C

Von Joice Saß