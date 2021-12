Feuerwehrverein Prieros betreut Museum

Prieros

Nicht selten drücken sich Mütter und Väter, Kinder und Großeltern vor der großen Scheibe des kleinen Feuerwehr-Museums an der Prieroser Dorfaue gleichermaßen die Nase platt. Sie alle bewundern die alte Handdruckspritze aus dem Jahr 1925, die in dem kleinen Haus ausgestellt ist. Kaum zu glauben, aber das war das erste Prieroser Spritzenhaus, ehe 1936 das Gerätehaus an der Storkower Allee errichtet wurde.

Das kleine Haus unterhält der 1995 gegründete Feuerwehrverein, dessen Vorsitzender seit 2011 der Finanzbeamte Mario Krüger ist. Etwa die Hälfte der 51 Mitglieder sind aktive Kameraden mit ihren Lebenspartnern. Mit dabei sind aber auch Außenstehende, die einfach nur ein Herz für die Feuerwehr haben.

Prieroser Feuerwehr rettet Spritzenhaus

Das Spritzenhaus stand im Krieg leer, ehe es die Schule bis kurz vor der Wende als Milchhäuschen nutzte, in dem für die Kinder täglich die Milch erwärmt wurde. Mit Mitteln der Sparkassenstiftung sowie Privatspenden aus dem Ort retteten es die Prieroser Feuerwehrleute 2003 vor dem endgültigen Verfall.

Stolz verkündet Mario Krüger, dass die nun schon fast 100 Jahre alte Handdruckspritze noch immer voll funktionsfähig ist. Zu verdanken ist dies vor allem dem Enthusiasmus der Feuerwehrkameraden Uwe Strahl, Manfred Freudenberg und Hubert Schenk, die das gute Stück nun schon seit Jahren hegen und pflegen. Interessenten können es nach vorheriger telefonischer Anmeldung auch jeder Zeit besichtigen.

„Oma-Spritze“ rückt zu Feuerwehr-Umzügen aus

Ansonsten rückt die „Oma-Spritze“, wie sie die Kameraden liebevoll nennen, in coronafreien Zeiten vor allem zu Umzügen bei Feuerwehr-Jubiläen in der Region sowie kleinen Festen im Ort aus. Gleiches gilt auch für die beiden anderen Traditionsfahrzeuge der Prieroser Wehr, einen Robur, Baujahr 1969, sowie seinen Vorgänger, einen K 30, Baujahr 1957.

Coronabedingt sieht es mit Festen derzeit schwierig aus. Normalerweise stehen auf dem Veranstaltungskalender des Feuerwehrvereins ein Oster- und ein Herbstfeuer, das traditionelle Heimathausfest sowie der Weihnachtsmarkt. Dann reichen die Mitglieder für die Besucher Getränke, kochen mit ihrer Feldküche Erbsensuppe und befeuern kräftig den Grill. „Da dies alles ausfällt, sieht inzwischen auch unsere Vereinskasse ziemlich dünn aus“, sagt Mario Krüger.

Umso glücklicher ist der Vereinsvorsitzende, dass es im Ort neben zahlreichen Privatpersonen auch Unternehmen wie die Firma Karp gibt, die dem Feuerwehrverein finanziell gelegentlich unter die Arme greifen.

