Corona: Firmen, Institutionen und Nachbarn spenden für Krankenhäuser in Dahme-Spreewald

Königs Wusterhausen

Mit Schokohasen, Osterleckereien oder selbstgenähten Gesichtsmasken haben Unternehmen und Bürger aus der Region in den vergangenen Tagen ihre Wertschätzung und Verbundenheit für die Mitarbeiter in den Krankenhäusern des Klinikums Dahme-Spreewald in Königs Wusterhausen und Lübben gezeigt. So spendete die derzeit geschlossene Karstadt-Sport-Filiale im A-10-Center eine größere Menge von Schokohasen in den Outfits von Bundesligavereinen an die Mitarbeiter. Kurz vor den Feiertagen spendierten Saskia und ihre Mutter vom kleinen dänischen Laden Søstrene Grene aus dem A10-Center bunte Osterleckerein, Schööler-Eis spendierte Eis. Kinder der Grundschule in Teupitz haben während ihrer Notbetreuung viele schöne Stoffmasken für das Klinikum genäht und dem Team der Palliativmedizin geschenkt.

Andreas Skobjin überreicht im Auftrag von Filialleiter Sven Ritt sportliche Schoko-Hasen für die Teams im Klinikum Dahme-Spreewald Quelle: Ragnhild Münch/Achenbach-Krankenhaus

Dem Fleiß der Kinder haben die Lehrer noch ein paar hundert industriell gefertigter Masken hinzugefügt. Die Kids freuen sich schon jetzt, dass sie als Belohnung Unterricht in Anatomie von einem echten Doktor aus dem Klinikum erhalten werden. Auch rund um die Spreewaldklinik werden fleißig Masken genäht. Die ersten hat eine vietnamesische Nachbarin gebracht, die aus Verbundenheit mit dem Klinikum dem inzwischen bundesweiten Aufruf zum Maskennähen gefolgt ist. Die Sertürner Apotheke steht dem Klinikum mit praktischer Hilfe zur Seite. Für weitere Stärkung sorgt die evangelische Kirchengemeinde in Zeuthen. Hier lassen sich die Kirchenmitglieder süße Kunstwerke einfallen, die sie am Osterwochenende ins Krankenhaus bringen.

Bunte Masken von Teupitzer Kindern Quelle: Ragnhild Münch/Achenbach-Krankenhaus

Im Klinikum zeigt man sich beeindruckt von den Ideen und den mitfühlenden Aktionen von Nachbarn, Unternehmen und Institutionen im Landkreis. „Sie belegen in ihrer Vielfalt, dass die Menschen im Landkreis ihren Krankenhäusern verbunden sind und große Wertschätzung für die Arbeit in Pflege und Medizin haben, die an 365 Tagen im Jahr 24 Stunden täglich für alle bereit steht“, heißt es in einer Pressemitteilung des Klinikums Dahme-Spreewald. Die Mitarbeiter des Klinikums seien sehr dankbar für die beeindruckenden Formen der Anerkennung und freuen sich über jede Geste des Miteinanders. Manche Mitarbeiter verlängerten in diesen besonderen Zeiten ihre Arbeitstage, andere kämen zur Arbeit, obwohl sie eigentlich gerade frei oder Urlaub haben.

Von MAZonline