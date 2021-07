Schönefeld

Die CO2-Emissionen auf dem Vorfeld des BER reduzieren – das ist das erklärte Ziel des Flughafendienstleisters WISAG. Deshalb hat das Unternehmen die Initiative „Ready for Green“ ins Leben gerufen. Kernanliegen der betriebsinternen Umweltkampagne: Die Maschienenflotte, die für die Tätigkeiten des Unternehmens wie Abfertigung, Cargo-Service und Passage-Service gebraucht werden, auf Elektroantrieb umstellen. Dadurch soll bis Jahresende die ausgegebene Zielmarke von rund 25 Prozent weniger CO2-Emissionen auf dem BER-Vorfeld erreicht werden.

Um zu zeigen, was „Ready for Green“ im Alltag der WISAG bedeutet und wie sich das umweltfreundliche Elektro-Vorfeld-Equipment im Vergleich zu den klassischen Dieselantrieben bei der Arbeit schlägt, hatte das Unternehmen am Mittwoch zum „E-Day“ am BER geladen. „Unser Anspruch ist es, ein zukunftsgerichteter Partner für Airlines und Flughäfen zu sein“, sagt Ralph Krämer, Managing Director bei WISAG Ground Service Berlin-Brandenburg & Köln.

Rund 40 Prozent der gesamten WISAG-Geräteflotte für die Vorfeldarbeit am BER fährt bereits elektrisch. Quelle: Jérôme Lombard

Komplett emissionsfreie Arbeit auf dem Vorfeld bis 2027/28

Dafür wolle man mehr und mehr Geräte und Maschinen mit Elektroantrieb auf dem Vorfeld zum Einsatz bringen. „Unser langfristiges Ziel ist es, eine vollkommen emissionsfreie Abfertigung von Flugzeugen durchzurühren“, so Krämer. Ein durchaus ambitioniertes Ziel, braucht es für das „Ground Handling der Zukunft“ doch auch die notwendige Infrastruktur – wie etwa starke Ladestationen für die Akku-Batterien der Maschinen. Dies sei am BER aktuell noch keineswegs der Fall, erklärt Krämer. Aber dennoch: „Unser Ziel ist das emissionsfreie Arbeiten auf dem Vorfeld bis 2027/28.“

Welches Equipment man dafür genau braucht, präsentierte die WISAG auf dem Flughafenvorfeld. Da wäre zum Beispiel eine mit Solarpaneelen betriebene Treppe für den Ein-und Ausstieg am Flugzeug, eine mobile Elektro-Ground-Power-Unit (GPU), die für Wartungsarbeiten am Flieger ökologisch erzeugten Strom liefert, oder ein mit Bleisäurebatterien betriebenes Gepäckförderband.

Eine mit Solarpaneelen betrieben Treppe gehört zur WISAG-Flotte. Quelle: Jérôme Lombard

40 Prozent der Geräteflotte wird elektrisch betrieben

Auch Elektro-Push-Back-Fahrzeuge, die die Flieger aus ihrer Halteposition aufs Rollfeld schieben und Gepäck-Schlepper mit E-Antrieb hat die WISAG im Angebot. Insgesamt kommt das Unternehmen aus Frankfurt am Main damit auf 27 E-Geräte für die Vorfeldarbeit – das kommt rund 40 Prozent der gesamten Flotte gleich. Zum Einsatz kommen die Geräte bei der Abfertigung von Flugzeugen der Partner-Airlines des Unternehmens, darunter KLM/Air France, EL AL aus Israel und Turkish Airlines. Pro Flugzeugstart, so rechnet das Unternehmen vor, sparen die E-Gerätschaften rund 36 Kilogramm CO2-Ausstoß ein. Das entspricht ungefähr der Menge an Kohlenstoffdioxid, die 3,6 Bäume im Jahr binden.

Gegenüber ihrer Dieselschwaden ausstoßenden Vorfahren haben die E-Maschinen praktisch nur Vorteile, schwärmt Paul Edwards, WISAG-Betriebsleiter und Projektmanager von „Ready for Green“. „Mit den Elektrogeräten ist uns eine saubere und ruhigere Arbeit auf dem Vorfeld möglich“, sagt Edwards. Die E-Geräte seien dabei genauso einsatz- und leistungsfähig wie dieselbetriebene Fahrzeuge und ließen sich daher problemlos in den Arbeitsalltag einbinden. „Davon profitiert die Umwelt und auch unsere Mitarbeiter“. Denn weniger Feinstaubbelastung und Motorenlärm wirke sich positiv auf die körperlich fordernde Arbeit auf dem Flughafenvorfeld aus.

Hält acht Stunden: Ein Gepäckförderband mit Elektroantrieb. Quelle: Jérôme Lombard

E-Geräte als Baustein für die Mitarbeiter-Gewinnung

Allerdings: Die Batterien der Elektromaschinen müssen nach ihrem Arbeitseinsatz für maximal acht Stunden geladen werden. Das wird von der WISAG durch die nächtliche Betriebspause mit Ladezeit, die pro Maschine ebenfalls maximal acht Stunden beträgt, sichergestellt.

Daniel Pethke, Manager Operations and Costumer Support bei der WISAG-Tochter Hiserv, ist von dem Einsatz von Elektro-Vorfeld-Equipment überzeugt. „Das Wichtige ist“, so Pethke, „dass man die Mitarbeiter auf dem Weg zu einem grünen Ground Handling mitnimmt“. Soll heißen: Regelmäßige Schulungen zum Einsatz der neuen Geräte für die rund 2500 Mitarbeiter im WISAG Geschäftsbereich Aviation am BER. „Ich denke, dass die vielen Vorteile, die der Einsatz von Elektronikgeräten für die Vorfeldarbeit bedeutet, auch ein entscheidender Baustein für die Gewinnung qualifizierten Personals in der Zukunft ist“, sagt Pethke.

Von Jérôme Lombard