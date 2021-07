Halbe

Als Ronny Thiele die Hauptstraße von Bad Neuenahr-Ahrweiler hinunter in Richtung Stadtzentrum fährt, stockt ihm der Atem: So etwas hatte er zuvor noch nie in seinem Leben gesehen. Rechts und links neben der schmalen, freigeschaufelten Fahrspur türmen sich die Berge von Unrat, Autos und sogar Schiffscontainer liegen kopfüber in den Vorgärten, Gardinenfetzen hängen aus halb eingestürzten Hausfassaden – in der Luft liegt der beißender Geruch von matschigem Schlamm und feuchtem Müll, die langsam in der Sommersonne trocknen.

„Natürlich kannte ich die Bilder aus dem Fernsehen“, sagt Ronny Thiele, der sich in der Freiwilligen Feuerwehr Halbe engagiert und hauptberuflich bei der Werksfeuerwehr im Tropical Islands arbeitet. Aber nun mit eigenen Augen zu sehen, was die Flutwelle vom 14. Juli in dem Katastrophengebiet an der Ahr in Rheinland-Pfalz angerichtet hat, ist noch mal eine ganz andere Dimension. „Es war wie in einem Apokalypse-Film.“

Helfer-Team war für fünf Tage im Katastrophengebiet

Ronny Thiele war in der vergangenen Woche mit einem Team aus vier freiwilligen Helfern aus dem Landkreis Dahme-Spreewald für fünf Tage in dem schwer von der Flutkatastrophe getroffenen Kurort Bad Neuenahr-Ahrweiler südlich von Bonn. Die vier Freunde haben sich während ihrer Urlaubszeit spontan zu der knapp siebenstündigen Fahrt in das Ahrtal entschlossen, ohne eine Organisationsstruktur im Hintergrund, ausgerüstet mit einem Pick-Up-Truck, einem Jeep des Industriekletterer-Unternehmens „Xtreme Worker“ aus Bestensee, und einer Menge Werkzeug wie Sägen, Hammer und Schaufeln.

Ihre Motivation: Den Anwohnern, die zwar mit dem Leben davon gekommen sind, aber nicht selten ihr gesamtes Hab und Gut in den Fluten verloren haben, unter die Arme zu greifen. „Wir konnten einfach nicht tatenlos zuhause rumsitzen, wir mussten hin, um die Menschen vor Ort zu unterstützen“, sagt der 44-jährige Familienvater.

Gut ausgerüstet: Die freiwilligen Helfer aus Dahme-Spreewald sind mit zwei Autos und einer Menge Werkzeug ins Katastrophengebiet gereist. Quelle: Ronny Thiele

Bad Neuenahr-Ahrweiler schwer von der Flutwelle getroffen

In Bad Neuenahr-Ahrweiler starben Mitte Juli 134 Menschen in den Wassermassen, 73 gelten noch immer als vermisst. Die Ahr, eigentlich mehr ein Bach, als ein Fluss, hat nach den Starkregenfällen im Stadtgebiet schwerste Zerstörungen angerichtet. Die Wiederaufbauarbeiten werden noch lange andauern und viel Geld kosten. Das freiwillige Hilfsteam aus Dahme-Spreewald wäre auch in jeden anderen Ort in Rheinland-Pfalz oder Nordrhein-Westfalen gefahren, der von der Jahrhundertflut getroffen wurde. Doch in Bad Neuenahr-Ahrweiler gab es einen direkten Kontakt: Eine Familie, die früher mal in Bestensee gewohnt hat, lebt dort.

„Die Menschen im Katastrophengebiet sind auf die Hilfe der Freiwilligen angewiesen“, erzählt Ronny Thiele. Zwar seien in Bad Neuenahr- Ahrweiler auch von den Behörden beauftragte Rettungskräfte der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks an Ort und Stelle, doch diese könnten sich nur um einen kleinen Teil der Aufräumarbeiten kümmern. „Die offiziellen Kräfte können nur da anpacken, wo sie einen Auftrag bekommen haben“, sagt Ronny Thiele. Zudem müssten die Einsatzkräfte täglich von ihrem Basiscamp am Nürburgring anreisen, da sie vor Ort nicht untergebracht werden können.

Bad Neuenahr-Ahrweiler: Ein Auto, das bei der Hochwasserkatastrophe auf den Friedhof geschwemmt worden ist, steht auf einem Grabfeld. Quelle: Thomas Frey

Freiwillige halten Hilfsnetz am Laufen

„Hier mal bei dieser Familie Schlamm schippen, dort mal Schuttberge beim Nachbarn abfahren, das können nur die vielen zivilen und freiwilligen Helfer aus allen Teilen Deutschlands leisten, die in diesen Tagen in die Stadt kommen“, meint Ronny Thiele. So sei das Hilfsnetz vor Ort in großen Teilen auf privaten Initiativen aufgebaut.

Landwirte transportieren mit ihren Maschinen Unrat in Deponien ab, Gastronomen sorgen mit Food-Trucks für die Verpflegung und Bus-und Taxiunternehmen aus der Region machen es möglich, dass andere Freiwillige mit Shuttlen von nahegelegenen Anlaufpunkten in die Stadt kommen kommen . „Die Solidarität und der Zusammenhalt der Menschen sind gewaltig.“

Viele Freiwillige helfen Anwohnern bei den Aufräumarbeiten. Quelle: Thomas Frey

Ronny Thiele und seine Freunde wollen weiter helfen

Die Menschen in Bad Neuenahr-Ahrweilen seien für jede Art der Hilfe dankbar. So wurden er und sein Team nach der ersten Nacht, die sie in ihren Wagen auf offenem Feld verbracht hatten, von einer zuvor wildfremden Familie aufgenommen. In deren Haus ohne Strom konnten die Helfer aus Brandenburg für die Zeit Unterschlupf und nachts etwas Ruhe nach den anstrengenden Aufräumarbeiten am Tag finden. „Das Ehepaar hat in den Fluten ihre gesamte Existenz verloren“, sagt Ronny Thiele. „Aber dennoch wollten sie das Wenige, was sie retten konnten, mit uns teilen.“

Die Dankbarkeit der Familie hat den Feuerwehrmann und seine Freunde tief beeindruckt. Im August will das Team noch einmal nach Bad Neuenahr-Ahrweiler fahren, um weiter zu helfen. Für „ihre“ Familie sammeln die Brandenburger über die sozialen Netzwerke Spenden. „Die Schicksale der Betroffenen sind hart und nur schwer zu ertragen“, sagt Ronny Thiele. Alle brauchen vor Ort dringend Hilfe. „Wir als kleines Team wollen uns auf diese Familie konzentrieren, die uns gezeigt hat, dass es nach wie vor Menschlichkeit gibt.“

Von Jérôme Lombard