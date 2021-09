Friedersdorf

Da auch in diesem Jahr, nun schon das zweite Jahr in Folge das große Country- und Truckerfest coronabedingt nicht stattfinden kann, hat sich das Countryteam Friedersdorf entschlossen, eine „Miniausgabe“ auf die Beine zu stellen. Am 11. und 12. September können die Country-Fans an der Partyscheune Friedersdorf in der Lindenstraße 1 auf ihre Kosten kommen. Entsprechend der geltenden Corona-Verordnung dürfen 750 Countryfans gleichzeitig feiern, ein aktueller Test ist nicht erforderlich, allerdings müssen die Kontaktdaten hinterlegt werden.

Samstag um 14 Uhr startet die Miniausgabe des Country- und Truckerfests

Los geht es am Samstag um 14 Uhr mit „Hufeisen“, der ultimativen Band für Westernmusik und dazu sind die besten Songs aus den 60ern Jahren, wie auch jüngere zu hören. Kurz Songs, die man noch heute im Ohr hat und immer wieder gerne hört. Am Abend wird die Band „Silverwings“ mit Antje an den Keyboards und Charly mit der Gitarre die Besucher mit ihren Countrysongs erfreuen.

Am Sonntag ab 10 Uhr können die Line-Dance-Freunde ihre Kenntnisse in den Workshops mit „TFD Sabine“ auffrischen oder einfach nur Spaß am Tanzen haben. Um 13 Uhr geht es dann mit Jörn Riemann (ehemals „Fair Play“) und Claudia Himmel (ehemals „Claudy Blue Sky“) von „Fairschärft“ weiter. Die Besucher können sich auf die schönsten Songs aus alten Fair Play Zeiten und nie vergessene Oldies freuen und werden von den Musikern auf eine ausgelassene Reise mit unvergesslichen Melodien eingeladen.

Feiern wie ein „echter Cowboy“

Wem noch das nötige Outfit fehlt, findet bestimmt etwas an den Verkaufsständen und auch der Schmuckladen wird wieder da sein, um sich dann wie ein „echter Cowboy“ zu fühlen. Damit sich die kleinen Cowboys nicht langweilen, wenn die Großen der Musik lauschen, ist eigens für sie eine Spielecke eingerichtet.

Das Countryteam freut sich auf die Besucher und empfiehlt eine Kartenvorbestellung. Der Eintrittspreis beträgt 10 Euro pro Tag. Die Tickets können per Mail unter der Adresse rosina_russ@yahoo.de bei PayPal erworben werden. Wichtig ist, den Namen und den Tag anzugeben. Sie werden an der Tageskasse unter dem Namen hinterlegt.

Für Jene, die eine weite Anreise haben, ist Camping möglich. Allerdings sollten sie mit einer einfachen Wiese und ohne Service zufrieden sein.

Infos unter www.countryfest-friedersdorf.de

Von Gerlinde Irmscher