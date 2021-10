Königs Wusterhausen

Für den Förderverein des Friedrich-Wilhelm Gymnasiums in Königs Wusterhausen wäre eigentlich im Juni ein guter Grund zum Feiern gewesen, gab es doch am 6. Juni 1991 die Gründungsveranstaltung, damals mit 13 Mitgliedern. Aber da machte eben Corona einen Strich durch die Rechnung. Nun konnte am Mittwoch die Jubiläumsfeier auf dem Schulhof des Gymnasiums nachgeholt werden. Unter den Gästen waren auch ehemalige Mitglieder des Fördervereins und Sponsoren.

30 Jahre Projekte und Aktionen am Friedrich-Wilhelm-Gymnasium

„30 Jahre gelebtes Ehrenamt, 30 Jahre soziales Engagement, um das zu feiern sind wir heute hier, aber auch, um danke zu sagen, an jene, die den Förderverein auf den Weg gebracht haben. Ihre Arbeit erfüllt uns mit Respekt und Ansporn“, begrüßt die Vorsitzende des Fördervereins Sabine Churs die Gäste. Bei einem Klassentreffen 1990 gab Wolfgang Belger den Anstoß zur Gründung des Vereins und war von der Gründung an bis 2000 der Vorsitzende.

Im vergangenen Jahr hatten die Schüler der 10. Klassen im Wahlpflichtfach Geschichte eine Festschrift erarbeitet, die den Gästen überreicht wurde. In ihr sind neben der Entstehungsgeschichte auch alle bisherigen Aktivitäten, aktuelle Projekte und Ausblicke des Fördervereines festgehalten. Der Förderverein unterstützt zielgerichtet Aktionen und Projekte, die die Möglichkeiten der Schule übersteigen.

Aufgaben des Fördervereins: Traditionen pflegen, neue Ideen fördern

„Als Förderverein unterstützten Sie nunmehr seit 30 Jahren das Bildungsangebot des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums, dafür gilt es danke zu sagen und zu gratulieren“, sagt Vizelandrätin Susanne Rieckhof und unterstreicht es mit den Worten von Albert Schweizer: „Was ein Mensch an Gutem in die Welt hinausgibt, geht nicht verloren“. Es gebe zwar an vielen Schulen Fördervereine, aber nur wenige, die so gestärkt und aktiv seien wie dieser. Er habe sich auf die Fahnen geschrieben, dass sich alle hier wohlfühlen – Schüler, Eltern und Lehrer.

Blumen von der Vorsitzenden Sabine Churs (r.) für die Vorstandmitglieder des Fördervereins. Quelle: Gerlinde Irmscher

„Ich freue mich, dass wir heute den Tag feiern, es ist ja immerhin auch ein 6. wenn auch nicht der 6. Juni“, so Schulleiterin Heike Pioch. Im Namen der Schulgemeinschaft geht ihr Dank an alle ehemaligen und heutigen Mitglieder des Fördervereines und wünscht weiterhin eine erfolgreiche Arbeit. Dabei gehe es darum, Traditionen zu pflegen, aber auch neue Ideen einzubringen.

Von Gerlinde Irmscher