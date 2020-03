Frühstück zum Frauentag in Königs Wusterhausen

Königs Wusterhausen

Es ist zu einer guten Tradition geworden, dass die Tee- und Wärmestube und die Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises anlässlich des Internationalen Frauentages zum Frauenfrühstück in das Soziale Zentrum in der Maxim-Gorki-Straße in Königs Wusterhausen einladen. Die Besucher am Sonntagvormittag erwartete neben einem buntes Frühstücksbuffet einige Gesprächspartnerinnen. Mit ihnen konnte in entspannter Atmosphäre über Sorgen und Freuden im Alltag geplaudert werden. Zudem gab es die Möglichkeit sich über die Arbeit des Sozialen Zentrums, über Veränderungen, neue Angebote und die Netzwerkarbeit zu informieren.

Teil der Frauenwoche

Das Frauenfrühstück reihte sich ein in die Veranstaltungen zur 30. Brandenburgischen Frauenwoche, die in diesem Jahr unter dem Motto „Zurück in die Zukunft“ steht. Jeanette Stürze, Sozialarbeiterin und Leiterin der Tee- und Wärmestube begrüßte die Gäste und wünschte eine gute Zeit.

Gelegenheit für Gespräche

Sigrid Wieczorek vom Seniorenbeirat Königs Wusterhausen freut sich über die schöne Gelegenheit mit den Frauen ins Gespräch zu kommen. Die Palette der Themen ist vielfältig, so gibt es zum Beispiel Gesprächsstoff über die noch immer bestehende Ungerechtigkeit im Lohngefüge. Auch Renate Grupe, die Vorsitzende des Seniorenbeirates, war gekommen. „Wir sind aus Solidarität hier, um die Arbeit im Haus zu unterstützen“, sagt sie. „Das Frauenfrühstück ist eine schöne Gelegenheit andere Leute kennenzulernen. Es ist eine gute Sache, dass es so etwas gibt“, sagt Christa Radtke. Sie hatte von einer Bekannten von der Veranstaltung erfahren und das erste Mal dabei.

Gratulationen

Jens-Uew Miethling war eigentlich gekommen, um bei den Vorbereitungen zu helfen. „Ich finde es nicht so gut, wenn die Frauen ihren Feiertag auch noch alleine vorbereiten sollen und es ist auch eine gute Gelegenheit einmal daran zu denken, wie es eigentlich mit der Gleichstellung bestellt ist“, erklärt er. Allerdings hatten Lidia Scheifer, Jeanette Stürzer und Martin Händel die Vorbereitungen schon voll im Griff. So nutzte er die Gelegenheit, den Frauen zu ihrem Ehrentag zu gratulieren.

Das Bündnis für Familie lud am Nachmittag ins Kino Capitol ein, wo der Film „Bombshell – Das Ende des Schweigens“ gezeigt wurde. Er erzählt die wahre Geschichte einer Gruppe von Frauen, die sich Gerechtigkeit verschaffen wollen.

Von Gerlinde Irmscher