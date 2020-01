Für mehr Sicherheit im Zernsdorfer Straßenverkehr

Zernsdorf

„Wir haben das Gefühl, wir müssen das jetzt selbst in die Hand nehmen. Wir sehen es als unsere Pflicht, dass wir alle zusammen sicher hier leben können“, erklärte Carsten Kröning am Samstagnachmittag. Er war gerade dabei mit Priska Wollein und Matthias Fischer (alle drei von der Gemeinsamen Unabhängigen Bürgerliste –ULB) auf der Karl-Marx-Straße in Zernsdorf Sicherheits-Warnfiguren aufzustellen. „Wir reagieren mit dieser Protestaktion darauf, dass die Stadt nicht agiert“, so Priska Wollein.

Unfall zum Anlass genommen

Aktueller Anlass für diese Aktion ist der Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag, wo ein neunjähriges Mädchen beim Überqueren der Karl-Marx-Straße, nahe der Einmündung Lilienthalstraße in Zernsdorf von einem Ford-Kleinwagen erfasst wurde. Die Verletzungen waren so schwer, dass das Kind mit einem Rettungshubschrauber in eine Berliner Klinik gebracht werden musste. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an. Das Mädchen soll laut Polizeiangaben unvermittelt auf die Fahrbahn getreten sein.

„Mit den Sicherheits-Warnfiguren wollen wir die Autofahrer darauf aufmerksam machen, dass hier Kinder unterwegs sind und es gut wäre, langsamer zu fahren“, sagt Matthias Fischer.

Mehr Verkehrssicherheit im Ort

Es ist nicht neu, dass die Zernsdorfer Maßnahmen für mehr Verkehrssicherheit gerade an der stark befahrenen Ortsdurchfahrt, wie der Karl-Marx-Straße fordern. Da geht es vor allem auch um Querungshilfen und mehr Sicherheit für Kinder und Senioren.

„Seit vor rund sieben bis acht Jahren die Tempo 30 Schilder im Ortskern abgebaut wurden, bemühen wir uns um deren Wiedereinrichtung. Leider bisher vergebens“, so Fischer und auch von dem Gespräch zur verkehrlichen Situation in Zernsdorf im Dezember mit der Unteren Straßenverkehrsbehörde des Landkreises, wo es unter anderem auch um Querungshilfen ging, sei bisher nichts umgesetzt.

Thema Sicherheitspartner noch einmal auf die Tagesordnung bringen

„Wir planen, das Thema „Sicherheitspartner“ noch einmal in die Tagesordnung der Ortsbeiräte einzubringen und zwar unter dem Gesichtspunkt, dass mit Sicherheitspartnern auch die Sicherung von Schulwegen möglich ist“, erklärt Priska Wollein. Vielleicht sei es ja möglich, dafür Leute zu gewinnen.

Von Gerlinde Irmscher