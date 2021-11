Für weniger Staus und mehr Parkplätze Königs Wusterhausen will Verkehrskonzept

Königs Wusterhausen

Dass der Verkehr in Königs Wusterhausen an vielen Stellen und in vielerlei Hinsicht ein Problem ist, hat man auch in Politik und im Rathaus anerkannt. Deshalb soll im kommenden Jahr ein Verkehrskonzept für die gesamte Stadt erarbeitet werden. Das haben die Stadtverordneten haben auf ihrer jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. 

Baustellen gibt es in dieser Hinsicht einige, wie der Antrag der CDU nahelegt. Die Fraktion geht davon aus, dass sich die Verkehrslage in der Stadt noch einmal deutlich verschärfen wird, sobald der BER auf Volllast läuft, sobald auch Tesla seine Produktion aufgenommen hat und die anstehenden Wirtschaftsansiedlungen in Schönefeld konkrete Form annehmen. Um dann nicht in ein komplettes Verkehrschaos zu laufen, solle die Stadt ein Konzept erarbeiten, über Umgehungsstraßen nachdenken und eine Stärkung des ÖPNV forcieren.

Stau in Zeesen, Parkplatzmangel in der Innenstadt

Die Idee war anfangs in der SVV noch etwas kritisch beäugt worden, zumal es im Rathaus noch ältere Konzepte gibt, wohl auch ältere ähnlich lautende Beschlüsse, die bisher nur nicht umgesetzt wurden. Andererseits sind die Fragen tatsächlich drängend, denn Zeesen etwa ächzt sei Jahren unter dem starken Verkehr auf der Karl-Liebknecht-Straße, die Parksituation in der Königs Wusterhausener Innenstadt ist nach wie vor ungeklärt, Radwege und zum Teil auch Fußgängerverbindungen in der Innenstadt lassen zu wünschen übrig.

Neue Stelle im Rathaus für Verkehrsplanung

Um aber nicht einem Planungsbüro das gesamte Paket überzuhelfen, wollen die Stadtpolitiker erst einmal in einer Arbeitsgruppe diskutieren, wohin die Stadt in bestimmten Fragen – etwa Schulwege, Parksituation oder Bahnquerungen – überhaupt will. Anschließend soll ein Büro mit klaren Vorgaben beauftragt werden. „Wir hoffen, dass wir am Ende konkrete Maßnahmen bekommen, wie wir die Verkehrssituation in Königs Wusterhausen verbessern können“, sagt CDU-Fraktionschef Christian Möbus. Das solle auch im Gespräch mit den Umlandkommunen passieren, die ebenfalls ihre Verkehrsinfrastruktur auf den Prüfstand stellen müssen.

Da das Thema künftig großes Gewicht haben wird, soll auch im Rathaus mehr Gewicht auf Verkehrsplanung gelegt werden. Im Stadtplanungsamt soll eine Kraft eingestellt werden, die sich nur mit dem Thema Verkehr befassen soll.

