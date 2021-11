Königs Wusterhausen

Die Stadt Königs Wusterhausen ist stolz auf ihre Rundfunkgeschichte und die Sendeanlagen auf dem Funkerberg, die zum Wahrzeichen der Stadt geworden sind. Diese zu erhalten ist aber teuer – und offenbar haben die Stadt und die zuständige Entwicklungs- und Betreibungsgesellschaft Ebeg in dieser Hinsicht in den vergangenen Jahren einiges schleifen lassen. Die beiden Interims-Geschäftsführer der Ebeg, Michael Fiedler und Sandra Knackfuß, die erst seit acht Wochen im Amt sind, schlugen deshalb am Mittwochabend im Finanzausschuss Alarm.

Über die vergangenen Jahre seien keine Mittel für die Instandhaltung der Baudenkmale bei der Stadt abgerufen worden, sagte Sandra Knackfuß, zugleich Geschäftsführerin der städtischen Wohnungsbaugesellschaft. „Der Auftrag der Ebeg besteht auch darin, zu untersuchen, welche Investitionen erforderlich sind. Auf dem Areal liegt Denkmalschutz, wir haben eine Verkehrssicherungspflicht, es handelt sich um Kulturerbe. Dafür muss man auch etwas tun, und das ist zu kurz gekommen.“

1,4 Millionen Euro Mindestbedarf, um Schaden abzuwenden

Tatsächlich investiert die Stadt zwar derzeit Millionen auf dem Funkerberg, weil der Eingang des Sendehauses 1 mit einer aufwendigen Stahl-Glas-Konstruktion barrierefrei gemacht wird. Außerdem soll der Sendemast 17 – immerhin 210 Meter hoch – neu angestrichen werden. „Aber auch darüber hinaus muss unheimlich viel gemacht werden“, sagte Co-Geschäftsführer Michael Fiedler, der auch die Geschicke im Hafen führt.

So müsse dringend die Standfestigkeit der Kontertürme abgesichert werden. Darüber hinaus seien auch viele kleinere und größere Maßnahmen notwendig, um die Gebäude zu sichern. In den nächsten drei Jahren müsse die Stadt mit rund 1,4 Millionen Euro Investitionsbedarf rechnen. „Das ist der Mindestbedarf, um Schaden abzuwenden“, so Sandra Knackfuß.

Zukunft der Senderhäuser 2 und 3 muss geklärt werden

Das alte Rundfunkareal besteht im wesentlichen aus drei Senderhäusern und dem großen Sendemast. Das Senderhaus 1 wird als Museum genutzt, dafür gibt es auch ein Sanierungskonzept, das in den kommenden Jahren umgesetzt werden soll. Was mit den Senderhäusern 2 und 3 passiert, ist weit weniger sicher. Das Senderhaus 3 wird derzeit eingeschränkt genutzt. Dort befinden sich mehrere alte und große Sender, die auch im Museumsbetrieb gezeigt werden.

Der Sendemast 17 soll einen neuen Anstrich bekommen. Quelle: Gerlinde Irmscher

Das Sendehaus 2 hingegen befindet sich in einem katastrophalen Zustand: „Es hat keinen Wasseranschluss, eingeschränkt Stromanschluss und steht seit 1993 unbeheizt leer. Es war jahrelang Ziel von Vandalismus, hat aber als Gebäude das größte Potenzial“, fasst Rainer Suckow, Vorsitzender des Fördervereins „Sender Königs Wusterhausen“, die Situation zusammen.

Sendeanlagen aus dem Fokus geraten

Das sehen auch die beiden Ebeg-Interimsgeschäftsführer so, und machten deshalb deutlich, dass es mit einer bloßen Sicherung der Gebäude nicht getan ist. „Dort liegen Riesenchancen. Aber es braucht ein intelligentes Gesamtkonzept für die Gebäude. Und es braucht einen Visionär, der das Gelände entwickeln will. So etwas macht man nicht in dieser Kurzlebigkeit“, sagte Michael Fiedler.

Kurzlebigkeit ist aber ein Problem der Ebeg. Die städtische Gesellschaft hatte seit 2009 schon mindestens sieben verschiedene Geschäftsführer, die alle unterschiedliche Vorstellungen von der Entwicklung des Areals und unterschiedliche Schwerpunkte hatten. Zuletzt konzentrierte sich die Gesellschaft eher auf die Vermarktung des Gewerbegebiets auf dem Funkerberg, wobei die Sendeanlagen etwas aus dem Fokus gerieten. „Seit ich Kämmerer bin, war das jetzt das erste Mal überhaupt, dass ein Ebeg-Geschäftsführer zu mir gekommen ist und gesagt hat, es gibt dort ein Problem“, sagte etwa Kämmerer Axel Böhm.

Königs Wusterhausens Stadtverordnete sichern Unterstützung zu

Die anwesenden Stadtverordneten lobten die neue Geschäftsführung für die klaren Worte. „Ihre Herangehensweise finde ich sehr bemerkenswert“, sagte etwa Stefan Ludwig (Linke). CDU-Fraktionschef Peter Dreher hob heraus, dass sich die Stadt grundhafte mit dem Rundfunkareal beschäftigen müsse, auch wenn das weitere Ausgaben in Millionenhöhe bedeuten wird. „Angesichts der Bedeutung des Funkerbergs für die Stadt sollte es uns die Investition wert sein“, sagte auch Christian Dorst (Vereinigte Bürgerfraktion).

Möglicherweise kann für die Sicherung und die weitere Entwicklung auch Fördergeld akquiriert werden. Laut SPD-Fraktionschef Ludwig Scheetz hat der Landes-Denkmalschutz bereits in Aussicht gestellt, dass das gesamte Ensemble oder zumindest Teile zu einem „national wertvollem Kulturgut“ ernannt werden könnten. Damit stünde auch die Möglichkeit offen, sich eine Sanierung oder einen Umbau vom Bund fördern zu lassen. Michael Fiedler: „Es muss aber allen klar sein, dass das für die Stadt viel Arbeit bedeutet.“

Michael Fiedler und Sandra Knackfuß sind übergangsweise zu Ebeg-Geschäftsführern ernannt worden, um die Gesellschaft auf Kurs zu bringen. Beide haben aber auch andere Aufgaben. Nach spätestens zwei Jahren soll ein neuer Geschäftsführer eingesetzt werden, der sich dann vorrangig um die alten Sendeanlagen und den zu entwickelnden Technologiepark auf dem Funkerberg kümmern soll.

