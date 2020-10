Königs Wusterhausen

„Stille Nach, heilige Nacht“ schallt es in den Maschinensaal des Sender- und Funktechnikmuseums. Die Aufnahme knattert ein bisschen, denn sie ist fast 100 Jahre alt. Am 22. Dezember 1920 haben sich Angestellte der Reichspost versammelt, um gemeinsam Weihnachtslieder zu spielen. Zum ersten Mal sendete Königs Wusterhausen Töne in die Welt hinaus – und empfing kurz darauf begeisterte Telegramme aus Luxemburg, Skandinavien, Holland und England.

Alina Bürger, Helena Stoff, Jule Gersdorf und Niklas Otto fanden die Geschichte dieses ersten Weihnachtskonzertes so spannend, dass sie darüber einen Film gemacht haben. Der Film ist Teil der Workshop-Reihe „Drahtlos – Grenzenlos“, die im Rahmen des Projektes „100 Jahre Rundfunk“ stattfand. Unterstützt wurden die Workshops für Kinder und Jugendliche vom Kulturbund Dahme-Spreewald. Eine Woche lang haben sich Kinder und Jugendliche auf die Spuren der Rundfunkpioniere begeben: Sie haben sich in die Geschichte des Funkerbergs eingelesen, Geräusche gesammelt und dem Museum ein neues Denkmal gebaut.

Rundfunk für jedermann

Die Texte, Szenen und Kostüme für ihren Film haben sich die Schüler selbst überlegt. Nur die grobe Geschichte war vorgegeben. Besonders faszinierend fanden sie, dass das Empfangen der Radioprogramme damals verboten war. „Für uns ist das heute eine Selbstverständlichkeit, dass jeder ständig und überall Radio hören kann“, sagt Niklas Otto. Aber das erste Weihnachtskonzert durfte damals nur von Soldaten gehört werden, denn nach dem Ersten Weltkrieg war das Lauschen von Radiowellen für Privatleute von den Alliierten untersagt. Erst später wurde die Idee von Rundfunkpionier Hans Bredow, „Rundfunk für jedermann“, Wirklichkeit.

Technikfans kennen die Geschichte um die Rundfunkpioniere nur zu gut. Aber die beiden Leiterinnen des Projekts, Mira Ebert und Renate Müller-Schäfer, wollten auch weniger Technikversierte für den Funkerberg begeistern. „Wir wollten den Ort aus dem Dornröschenschlaf holen. Mit Musik und Kunst wachküssen sozusagen“, sagt Renate Müller-Schäfer schmunzelnd. Fast 20 Schüler haben an den vier Workshops teilgenommen, die Jüngsten waren sieben Jahre alt und die Ältesten 19. „Es war toll zu sehen, wie die Kleinen von den Großen lernen konnten und umgekehrt“, erzählt Renate Müller-Schäfer.

Wie klingt der Funkerberg ?

Für die Workshops durften die Kinder das gesamte Gelände erkunden, inklusive der Geheimgänge. Renate Müller-Schäfer ist dankbar für die enge Zusammenarbeit mit dem Museum: „Sie haben nicht nur ihr Wissen mit uns geteilt, sondern wir durften auch originale Kopfhörer und Radios als Requisiten benutzen.“

Für den „Musik mit Apps“-Workshop haben die Kinder mit Mikrofonen Töne gesammelt. Zusammen mit Studierenden der Hochschule „ Clara Hoffbauer“ Potsdam haben sie die Töne dann in Musik verwandelt und Musikvideos dazu gedreht. Da schlängelt sich eine Schlange zu bedrohlicher Musik über den Funkerberg, oder es wird ausgelassen im Maschinenraum getanzt. Der Leiter des Workshops, Marc Godau, arbeitet schon seit über zehn Jahren mit „Musik-Apps“ und ist jedes Mal erstaunt, was für Kompositionen entstehen: „In den jungen Menschen steckt so viel kreative Kraft. Sie haben sich getraut, herumzuexperimentieren und den Ort über die Musik total zu verfremden.“

Worte und Musik versenden sich schnell, aber vor dem Museum steht etwas Greifbares. Ein rundes Gebilde aus hölzernen Dreiecken. „Wir wollten die Grenzenlosigkeit des Radios darstellen, denn Radio hat zum ersten Mal unterschiedliche Punkte auf der Welt miteinander verbunden“, erklärt Bühnenbildnerin Friederike Meese, die den Radioglobus zusammen mit den Kindern und Jugendlichen gebaut hat. Das Objekt soll einen festen Platz vor dem Museum finden.

Von Lena Köpsell