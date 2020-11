Königs Wusterhausen

Nach jahrelangen Vorbereitungen ist es nun amtlich. Das historische Sendehaus auf dem Funkerberg in Königs Wusterhausen wird saniert und umgebaut. Der Stadtrat hat das Vorhaben jetzt einstimmig gebilligt. Im Februar 2021 können die Bauarbeiten beginnen, im vierten Quartal 2022 sollen sie beendet sein. Knapp 3,5 Millionen Euro lässt sich die Stadt das kosten.

In dem Gebäude auf dem Funkerberg ist das Sender- und Funktechnikmuseum untergebracht. Es dokumentiert die Rundfunkgeschichte, in der Königs Wusterhausen einen besonderen Platz einnimmt. Im Dezember 1920 wurde vom Funkerberg aus erstmals ein Konzert live im Radio übertragen. Königs Wusterhausen gilt deshalb als Wiege des Rundfunks in Deutschland.

So soll der neue Eingangsbereich aussehen. Quelle: Stadt Königs Wusterhausen

Mit dem Baustart zum 100. Jubiläum in diesem Jahr hat es leider nicht mehr geklappt. Aber mit dem jetzigen Beschluss gibt es wenigstens so etwas wie ein verspätetes Geburtstagsgeschenk. „Das ist der Knaller“, sagt Rainer Suckow, der Vorsitzende des Museumsvereins. Die Pläne gehen sogar noch über dass hinaus, was ursprünglich angedacht war. Königs Wusterhausens Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW) habe die Planungen seines Vorgängers Lutz Franzke ( SPD) vollendet, so Suckow.

Neuer Eingangsbereich zum Sendehaus geplant

Die markanteste Veränderung an der Rundfunk-Wiege wird der neue gläserne Eingangsbereich zum Museum sein. Fassaden und Fenster werden erneuert, ein barrierefreier Zugang und neue Sanitäranlagen entstehen. Suckow lobt das Projekt in höchsten Tönen. „Das wird auch architektonisch ein Meilenstein für Königs Wusterhausen sein und Strahlkraft weit über das Museum hinaus haben“, sagt er.

Das Gebäude werde künftig nicht nur als Museum genutzt werden können, sondern auch als Veranstaltungsort. Suckow würdigte die Bemühungen der Stadtverwaltung. Es sei ein enormer Aufwand bei den Planungen für das Denkmal geschützte Gebäude betrieben worden. Das sei in dieser Form landesweit nahezu beispiellos.

Erster Beschluss zur Sanierung des Sendehauses bereits 2014

Ein erster Beschluss zur Sanierung des maroden Hauses war 2014 im Stadtrat gefasst worden. Ausgerechnet im Jubiläumsjahr 2020 machte die Corona-Pandemie dem Museumsverein einen dicken Strich durch die Rechnung. Die meisten Veranstaltungen mussten abgesagt werden. Rainer Suckow berichtet, dass nach dem Ende des ersten Lockdowns in diesem Jahr wieder gute Besucherzahlen zu verzeichnen waren.

Seit Montag ist das Museum erneut geschlossen. Das Jubiläumskonzert am 22. Dezember soll laut Suckow aber in jedem Fall stattfinden, „mit oder ohne Besucher“, wie er sagte. Wie auf den Tag genau vor 100 Jahren wird das Weihnachtskonzert um 14 Uhr beginnen. Es wird im Funkerbergradio Welle 370 übertragen.

Von Frank Pawlowski