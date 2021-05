Königs Wusterhausen

Julia Seidlitz, Chefin des Wald- und Naturcampingplatzes am Tonsee Süd bei Groß Köris, zeigt sich mit dem langen Pfingst-Wochenende zufrieden: „Wir alle haben uns einfach riesig gefreut, dass es los geht und wir wieder raus können“, sagt sie. „Alle Gäste, die im Vorfeld bei uns für das Wochenende gebucht hatten, sind auch zu uns gekommen.“

Viele der Campinggäste waren aus Berlin, Sachsen und Thüringen an den Tonsee gereist. Einen aktuellen negativen Corona-Test beziehungsweise einen Impf-Nachweis hatten sie alle im Gepäck. „Das Vorzeigen der Tests und der Impfausweise hat einwandfrei geklappt“, freut sich Seidlitz.

Große Lust auf Natur

Die Nachfrage nach den rund 100 Stellplätzen für Campingwagen und Zelte sei tatsächlich so groß gewesen, dass nicht alle bedient werden konnten. „Spontanen Anfragen konnten wir am Wochenende leider nicht nachkommen.“ Auf die nächsten Wochen blickt die Campingplatz-Betreiberin nach dem gelungenen Saisonauftakt hoffnungsvoll. „Ich denke, dass vor allem an den Wochenende viele Menschen in der Region Lust bekommen werden, in die Natur zu fahren.“

Seit Freitag vergangener Woche dürfen Campingplätze und Gastronomen mit Terrassen im Landkreis Dahme-Spreewald wieder für ihre Gäste öffnen. Voraussetzung ist, dass Gäste einen negativen Corona-Test vorweisen oder bereits vollständig gegen Covid-19 geimpft sind. Auch ein Nachweis, dass man die Krankheit bereits überstanden hat, reicht als Dokumentation aus. Möglich sind die Öffnungsschritte dank der niedrigen Sieben-Tage-Inzidenz. Am Dienstag lag der Wert im Landkreis weiter stabil unter der kritischen Marke von 100 bei 38,6.

Auch wenn nicht immer die Sonne schien: Zu Pfingsten zog es viele Camper nach draußen. Quelle: Thomas Kliem

Gastronomen freuten sich über Stammgäste

Norman Siehl, Marketingleiter beim Tourismusverband Dahme-Seenland, freut sich, dass zu Pfingsten bereits viele Menschen in der Region die neuen, alten Freiheiten genutzt haben. „Ich habe von mehreren Gastronomen in unserem Landkreis die Rückmeldung bekommen, dass sie am Wochenende trotz des nicht immer sonnigen Wetters ganz gut ausgelastet waren“, sagt Siehl.

Er selbst habe sich in Wildau ein Bild von der Lage in den Gaststätten gemacht. Sein Eindruck: „Viele Stammgäste haben den ersten Restaurantbesuch in diesem Jahr genossen. Ich schließe mich da mit ein.“ Ein frisch gezapftes Bier auf der Terrasse zu trinken, habe sich für ihn wie ein kleiner Urlaub angefühlt.

Norman Siehl arbeitet beim Tourismusverband Dahme-Seenland. Quelle: Nadine Pensold

Test-Pflicht wurde vereinzelt zum Hemmschuh

Auch mit den Tests hat es vor Ort meist gut geklappt, erzählt der Touristik-Experte. „Die Gäste hatten im Vorfeld einen kostenfreien Bürgertest in einer der vielen Teststationen machen lassen, oder haben vor den Augen des Restaurantpersonals eines mitgebrachten Selbtsttest durchgeführt – das funktionierte tadellos“, sagt Siehl.

Hier und da hätte es allerdings auch Kunden gegeben, die nichts von der Testpflicht als Zugangsvorraussetzung für den Gastronomiegenuss im Freien gewusst hatten. Diese mussten von den Gastwirten weggeschickt werden.

Wiedereröffnung ist „wichtiges Zeichen“

Damit genau das nicht passiert und auch unvorbereitete Gäste auf ihre Kosten kommen, hat sich Sylvia Meißner, Geschäftsführerin vom Klubhaus Villa am See in Wildau, etwas Besonderes einfallen lassen: In ihrem Restaurant kann man einen Corona-Selbsttest direkt vor Ort machen. „Für drei Euro bieten wir jedem Interessierten einen Selbsttest an“, sagt die Gastwirtin. Bei einem negativen Ergebnis kann der Gast sofort auf der Terrasse Platz nehmen.

„Wir wollen alles dafür tun, unter Einhaltung des Gesundheitsschutzes für unsere Gäste da zu sein“, sagt Meißner. Die erste Öffnung nach den vielen Wochen des Lockdowns am langen Pfingst-Wochenende bezeichnete sie als „wichtiges Zeichen“. „Wir haben klar gemacht, dass wir gut vorbereitet sind und wieder arbeiten wollen.“

Gastronomin Sylvia Meißner hofft für die kommenden Wochen auf sonniges Terrassen-Wetter. Quelle: Nadine Pensold

Hoffen auf das Wetter – und die Politik

Aufgrund des durchwachsenen Wetters kamen am Wochenende noch nicht ganz so viele Menschen ins Klubhaus, wie man sich das erhofft hätte. „Aber wir haben einen Anfang gemacht und sind froh und glücklich über jeden einzelnen Gast, der bei uns war.“

In den nächsten Wochen will Meißner von Donnerstag bis Montag ihre Terrasse und ihre Küche öffnen – immer mit bangem Blick auf das Wetterradar. „Ich hoffe, dass die Politik die Bemühungen von uns Gastronomen anerkennt“, sagt Meißner. Wenn sich die Inzidenzen weiter positiv entwickeln, setzt sie auf eine baldige Öffnung der Restaurant-Innenräume.

Von Jérôme Lombard